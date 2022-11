Roberto Maroni è morto a 67 anni

Roberto Maroni, ex ministro dell’Interno ed esponente di primo piano della Lega, è morto. Maroni aveva 67 anni e da tempo lottava contro una grave malattia. Maroni è stato anche presidente della Regione Lombardia e ministro del Lavoro. Secondo quanto si è appreso Maroni, che dopo le elezioni era tornato a parlare del futuro del Carroccio, è morto nella notte a casa sua.

Tra i fondatori della Lega lombarda, Maroni è stato figura di spicco del Carroccio per oltre trent’anni. Maroni è stato prima ministro dell’Interno nel primo governo Berlusconi e poi ministro del Lavoro e delle politiche sociali nel Berlusconi II. Segretario della Lega per poco più di un anno, a cavallo tra il luglio 2012 e il dicembre 2013, Maroni è stato anche il penultimo governatore della Lombardia. Maroni è stato infatti successore di Roberto Formigoni, salvo poi lasciare la candidatura all’attuale presidente Attilio Fontana.

La malattia

Nel 2021 Maroni era candidato per correre come sindaco di Varese, ma ha annunciato il ritiro della candidatura per motivi di salute. Un tumore che nel gennaio dello stesso anno gli aveva causato un malore in casa e lo aveva fatto finire in ospedale, dove era stato operato alla testa. Poco più di un mese fa aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua malattia: «La malattia che mi ha colpito è una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola».