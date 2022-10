L’emozionato neosenatore Giorgio Salvitti

“Che emozione!”. Al neosenatore di Fratelli d’Italia Giorgio Salvitti di Colleferro quasi tremava la voce. Al primo intervento in Senato, primo degli iscritti a parlare, nella prima seduta operativa al Senato, in cui si discute la fiducia al governo Meloni, ha dovuto fare un profondo respiro davanti al microfono. “Che emozione! Per me, per la nostra storia”, ha detto per poi fermarsi.

In soccorso è dovuto arrivare il presidente Ignazio La Russa. “Coraggio senatore, lei è il benvenuto ma il tempo intanto scorre”, l’ha incoraggiato visto che Salvitti aveva 5 minuti per il suo intervento. Alla fine il senatore ce l’ha fatta e ha portato a termine il suo intervento.