Tetto del contante più alto non preoccupa

Nella manovra è arrivata la misura annunciata pochi giorni dopo la nascita del governo: il tetto del contante è stato alzato a 5 mila euro. Una cifra che dagli oppositori politici è stata giudicata troppo alta. E, soprattutto, secondo la sinistra, che rischia di aumentare i rischi di evasione.

Ma la smentita delle malelingue arriva direttamente dalla Guardia di finanza: “È un fatto che consideriamo ma che per ora non desta preoccupazioni particolari, vedremo come verrà realizzato”, ha spiegato il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana a margine della presentazione del calendario del Corpo.

Cosa ne pensano gli italiani

Nei giorni scorsi Facile.it ha chiesto agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat di indagare. Dalle risposte date dagli intervistati, si è scoperto che il 62% dei nostri connazionali è favorevole al tetto al contante, con una prevalenza di rispondenti (24,2%) che ha indicato in 2.000 euro il punto dove porre il limite. Per approfondire clicca qui