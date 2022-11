Aprea tradita da Berlusconi, lascia Forza Italia dopo 30 anni

Valentina Aprea lascia Forza Italia

Dopo la batosta presa alle ultime elezioni politiche nel collegio plurinominale di Bergamo, che l’ha lasciata fuori dal Parlamento, nonostante la promessa ricevuta da Silvio Berlusconi di essere ripescata come sottosegretario all’Istruzione, Valentina Aprea si è dovuta arrendere ed è rimasta fuori dalla squadra del governo Meloni.

Nulla ha potuto contro la cosiddetta “quota Fascina” e le grandi manovre di Lucia Ronzulli che, dopo aver dovuto ingoiare il boccone amaro della sua mancata nomina a ministro, è riuscita a piazzare i suoi fidati in alcuni posti chiave. Aprea, berlusconiana della prima ora, da quasi 30 anni in Forza Italia, allora non ha potuto fare altro, come gesto di stizza, che lasciare il partito.

“Con grande amarezza e stupore – ha scritto Aprea in un messaggio circolato nelle chat interne degli azzurri – e nonostante la promessa fattami personalmente dal presidente Berlusconi nella sera del 26 settembre, all’indomani dell’infausto risultato elettorale nel mio Collegio, ho appreso dalla stampa di non aver ricevuto l’incarico di sottosegretario all’Istruzione”. Aprea ha deciso di lasciare anche la carica di dirigente del Dipartimento Istruzione.