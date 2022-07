Ultimo video di Grillo mezzo flop, da 10 anni non tira più

L’ultimo video di Beppe Grillo conferma quello che accade da qualche anno: è un mezzo flop, e da 10 anni ormai il comico genovese non tira più. È lui stesso il simbolo della decadenza del Movimento 5 stelle: un tempo ogni filmato sul suo canale youtube diventava il più visto del periodo. Ora arranca nelle visualizzazioni e interessa sempre meno. È accaduto appunto con il suo video su Luigi Di Maio-cartelletta e sui limiti rigidi al doppio mandato dei parlamentari: ha avuto eco sugli altri media e in politica. Ma grande pubblico no.

Fa tristezza vedere proprio sul canale di youtube del comico-politico la classifica dei video più visti. Cinque hanno più di un milione di visualizzazioni (uno più di due milioni), e ce ne sono decine e decine fra 500 e 990 mila visualizzazioni, a dimostrare il successo ottenuto. Ma subito sotto i numeri c’è la data del successo: “15 anni fa”, “14 anni fa”, “13 anni fa”, al massimo “10 anni fa”. Un’altra era, e nessun video contemporaneo o quasi è stato di successo, come se il comico che pure non interviene molto sia ormai venuto a noia.

Il solo video che entra in classifica (al nono posto assoluto) pur non appartenendo alla preistoria è quello girato nella prima estate del governo gialloverde (poco meno di 800 mila visualizzazioni) in cui Grillo trova sulla sua spiaggia in Sardegna un uomo di colore sulla sdraio a prendere il sole e chiama allarmato l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendone l’intervento: “E adesso cosa devo andare io al posto suo a vendere borse sulla spiaggia?”. Ma era appunto un video comico e non politico…