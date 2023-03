Dall'11 al 16 aprile Milano Artweek, sponsor Banca Generali

Dal’11 al 16 aprile Milano Artweek col sostegno di Banca Generali

Dall’11 al 16 aprile torna Milano Artweek, la manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con Miart per promuovere l’arte in tutta la città. Oltre 80 gli eventi in programma: nella settimana dedicata all’evento verrà inaugurata alla Gam la personale di Candice Lin, vincitrice della VI edizione del Premio Arnaldo Pomodoro per la scultura, in collaborazione con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, mentre il Museo del Novecento darà avvio, dall’11 aprile, a Forum 900 ospitando opere d’arte contemporanea e sedute di design per trasformare gli spazi in luogo di confronti, dibattiti e presentazioni.

Si conclude in bellezza con il Miart

Negli stessi giorni la città ospiterà anche, fra le altre mostre, la personale dedicata a Yuri Ancarani al Pac, gli scatti di Zanele Muholi al Mudec, Showboat. Andata e ritorno di Giovanni Frangi al Castello Sforzesco e i dipinti di Renato Birolli alla Casa Museo Boschi Di Stefano. “Mostre, eventi, interventi nello spazio pubblico e performance animeranno tutta la settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, coinvolgendo moltissime istituzioni culturali, pubbliche e private, per un grande palinsesto di iniziative”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, “Uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno che per la settima edizione accompagna Miart offrendo ai visitatori uno sguardo plurale sulla creatività contemporanea e contribuendo a rafforzare la reputazione di Milano come una delle città più importanti a livello internazionale”.

Gli eventi nei principali musei milanesi

Il 5 aprile inoltre aprirà Futurliberty avanguardia e stile, un progetto in collaborazione tra il Museo del Novecento e Palazzo Morando. Fabbrica del Vapore ospiterà dal 10 al 15 aprile la mostra/laboratorio Con gli occhi bucati, che si interroga sulla funzione dello sguardo contemporaneo, mentre il 16 aprile avrà luogo la performance di Andi Kacziba Crushing Destiny, sull’accettazione della fine dell’età fertile per una donna. Pirelli HangarBicocca dedicherà dal 6 aprile una personale all’artista belga Ann Veronica Janssens; alla Fondazione Arnaldo Pomodoro aprirà la Project Room #17 Lito Kattou. Whisperers.

La Fondazione Stelline presenta due progetti espositivi dedicati a Danilo Sciorilli e Aldo Spoldi; l’Osservatorio Fondazione Prada inaugura una mostra dedicata a Dara Birnbaum; Fondazione Luigi Rovati propone due progetti dedicati all’arte moderna: Diego, l’altro Giacometti e Hortus Alchemicus. Il Poldi Pezzoli mette in mostra, solo per la settimana di Artweek, Il Contemporaneo al Museo Poldi Pezzoli con quattro pezzi di arte contemporanea dalla collezione. Protagonisti anche gli spazi della Triennale con due mostre (Lisa Ponti. Disegni e voci e Text), un nuovo allestimento per il Museo del design italiano, performance e installazioni.

Banca Generali main sponsor di Artweek

Per il quinto anno, Banca Generali sarà main sponsor dell’evento, promuovendo un’iniziativa particolarmente attesa dal pubblico: l’apertura gratuita sabato 15 aprile del Museo del Novecento. All’entrata, tutti i visitatori riceveranno in omaggio un leafleat sull’educazione finanziaria sviluppato da Banca Generali. E sempre il 15 aprile, alle 10.30, il museo ospiterà una tavola rotonda organizzata da Banca Generali, con la presenza di Vincenzo De Bellis (direttore fiere e piattaforme espositive di Art Basel), Gianfranco Maraniello (direttore del Museo del Novecento) e Nicola Ricciardi (direttore artistico di Miart) sul tema Il valore dell’arte. L’incontro sarà moderato da Maria Ameli, head of corporate, real estate, art advisory della banca private.

Al fianco del Comune di Milano

Inoltre, Artweek sarà l’occasione per far conoscere le nuove acquisizioni della propria collezione racchiusa nel progetto Bg artalent, nato per supportare i giovani artisti, con la mostra nella sede di piazza San Alessandro 4. “Siamo felici di tornare al fianco del Comune di Milano in quella che consideriamo una delle iniziative più importanti per la promozione dell’arte al grande pubblico nel nostro Paese. Milano Artweek è una straordinaria vetrina che anticipa Miart portando lo sguardo non solo degli operatori ma di tutti gli appassionati d’arte sulla nostra città e per questo siamo onorati di supportarne la diffusione e la comunicazione”, ha detto Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali, “Da realtà vicina all’innovazione e allo scambio culturale nell’arte, la banca presenta la propria collezione, racchiusa nel progetto Bg artalent, che oggi conta su opere originali molto interessanti di sette artisti riconosciuti a livello internazionale che contribuiscono a portare la bandiera del genio italiano nel mondo”.

Le nuove opere in collezione

Le nuove opere che entrano a far parte della collezione (visite su prenotazione da martedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 scrivendo a eventi@bancagenerali.it), selezionate da Vincenzo De Bellis, sono state realizzate da Patrizio Di Massimo e Alessandro Pessoli. Del primo è stata acquistato L’Autoritratto che vede l’artista assopito tra lenzuola di color verde in compagnia solo di un personaggio elettivo: appoggiato sulle coperte c’è infatti il libro I paint what I want to see del pittore statunitense Philip Guston. Del secondo invece è stato scelto un dittico (The Justice e Jung William Blake) che fonde cultura pop e immaginario contemporaneo con riferimenti alla storia dell’arte e alla tradizione italiana. Figure eccentriche che si rifanno al mondo della fantascienza, del fumetto, del cinema e del teatro.