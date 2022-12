Price cap, c'è l'accordo europeo sul petrolio russo a 60 dollari

I 27 Paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un tetto massimo di 60 dollari al barile del prezzo del petrolio russo.

Intesa europea sul tetto al prezzo del petrolio di Mosca

I 27 Paesi dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un tetto massimo di 60 dollari al barile del prezzo del petrolio russo dopo il via libera dato da Varsavia. Lo ha annunciato a Bruxelles il rappresentante permanente della Polonia presso l’Unione europea Andrzej Sados. La Polonia, che chiedeva un prezzo più basso, ha ritirato le sue obiezioni e la misura sara formalizzata questo fine settimana.

Intanto sul gas continua il braccio di ferro

Nulla di fatto sul tetto al prezzo del gas. Eventuali decisioni potrebbero invece arrivare dai ministri dell’energia il 13 dicembre, prima della riunione dei capi di stato e di governo della Ue fissata per il 15. Dopo la levata di scudi contro la proposta della Commissione di un tetto a quota 275 con una serie di condizioni che non si sarebbero verificate neppure il mese di agosto quando il prezzo raggiunse i picchi massimi, è il momento della ricerca di un compromesso. Compromesso che, però, al momento appare assai lontano soprattutto per l’opposizione dei Paesi del Nord. Primo fra tutti l’Olanda.