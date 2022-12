Svolta per il 5G, un miliardo di abbonamenti alla rete entro fine anno

Svolta per la rete 5G: arriveranno a un miliardo di abbonamenti entro la fine dell'anno. Si arriverà a 5 miliardi nel 2028.

Svolta per il 5G, un miliardo di abbonamenti

Il 5G è a una svolta secondo l’Ericsson Mobility report di novembre 2022. In cinque anni infatti (2028) gli abbonamenti alla rete che dispone della nuova tecnologia saliranno a 5 miliardi mentre a fine anno verrà già superato il miliardo. Inoltre nel vecchio continente e anche negli Usa spariranno completamente le reti 3G e ovviamente 2G mentre il 5G sarà all’88% e il 4G al 12%.

Un’accelerazione più forte del previsto dunque anche grazie allo sviluppo dell’Fwa 5G, ossia di quel tipo di connessione che rappresenta una alternativa alla fibra nelle aree dove scavare per realizzare una infrastruttura fissa non conviene. L’Fwa 5G raggiungerà infatti 300 milioni di connessioni entro la fine del 2028 grazie soprattutto all’accelerazione prevista in India e altri mercati emergenti.

Più di tre quarti degli operatori intervistati in oltre 100 Paesi offrono attualmente servizi Fwa. E quasi un terzo li offre su rete 5G, rispetto a un quinto di un anno fa mentre il 40% di nuovi lanci della tecnologia è avvenuto in mercati emergenti negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda il 5G, tra luglio e settembre 2022 sono stati attivati circa 110 milioni di abbonamenti a livello globale, portando il totale a circa 870 milioni.

Cinque miliardi nel 2028

Come previsto nei precedenti rapporti, il 5G dovrebbe raggiungere 1 miliardo di abbonamenti entro la fine dell’anno due anni più velocemente di quanto abbia fatto il 4G, dopo il suo lancio. Il report prevede inoltre che gli abbonamenti complessivi alla telefonia mobile raggiungeranno gli 8,4 miliardi entro la fine del 2022 e 9,2 miliardi entro la fine del 2028. La maggior parte è associata agli smartphone. Alla fine del 2022 si stimano 6,6 miliardi di abbonamenti associati a smartphone, pari a circa il 79% di tutti quelli della telefonia mobile.

Quanto al 5G tra i fattori chiave della crescita vi sono la tempestiva disponibilità di dispositivi da parte di più fornitori, con prezzi che scendono più rapidamente rispetto al 4G, e la grande diffusione del 5G in Cina.

Basta pensare che Nord America e Asia continuano a registrare una forte crescita del 5G, con una penetrazione degli abbonamenti che dovrebbe raggiungere circa il 35% entro la fine del 2022.

A livello globale, quasi 230 operatori hanno lanciato servizi 5G e ci sono ormai più di 700 modelli di smartphone abilitati sono stati annunciati o già lanciati sul mercato. Entro la fine del 2028 si prevedono cinque miliardi di abbonamenti 5G a livello globale, che rappresenteranno il 55% di tutti gli abbonamenti. Nello stesso arco di tempo, si prevede che la copertura della popolazione con il 5G raggiungerà l’85%, mentre le reti 5G dovrebbero gestire circa il 70% del traffico mobile.

Gli operatori

“Gli operatori – ha detto Fredrik Jejdling di Ericsson – continuano a implementare il 5G e lo sviluppo dell’Fwa sta accelerando. Inoltre, il traffico dati delle reti mobili sta praticamente raddoppiando ogni due anni. I gestori stanno anche intraprendendo azioni per implementare hardware e software radio di ultima generazione ad alta efficienza energetica, incrementare l’uso di fonti di energia rinnovabili e gestire in modo intelligente le infrastrutture per ridurre l’impatto ambientale”.

Il settore delle telecomunicazioni, infatti, ha un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità, sia attraverso la riduzione delle proprie emissioni sia grazie al suo potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 in altri settori.