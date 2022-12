Addio a Corrado Sforza Fogliani, ex presidente di Confedilizia

La morte di Corrado Sforza Fogliani

E’ morto oggi dopo una breve malattia Corrado Sforza Fogliani, avvocato cassazionista e banchiere. Avrebbe compiuto 84 anni il 15 dicembre.

Sforza Fogliani era presidente del comitato esecutivo della Banca di Piacenza, istituto di credito che ha presieduto dal 1986 al 2012, e presidente di Assopopolari. Era stato anche vicepresidente dell’Abi (Associazione bancaria italiana), e presidente nazionale di Confedilizia per 25 anni.

Liberale, ammiratore di Luigi Einaudi che frequentò da giovane, la scorsa primavera era entrato nel consiglio comunale della sua città, Piacenza, eletto nella lista dei Liberali.

A settembre aveva accusato i primi sintomi della malattia che gli è risultata fatale ed aveva poi rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio della galleria d’arte Ricci Oddi e dal consiglio comunale. Lascia la moglie Antonietta e la figlia Maria Paola.

“Addio all’avvocato Corrado Sforza Fogliani, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea, sul lavoro come in politica, con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al dolore dei suoi cari”, ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Grande dolore per la scomparsa avv. Sforza Fogliani”, ha detto invece Maurizio Gasparri. “In Confedilizia e nel mondo del credito ha rappresentato riferimento di saggezza e esperienza”.