Addio all'uccellino, il nuovo logo di Twitter è una X

Il nuovo logo di Twitter è una X

Sarà una X il nuovo simbolo di Twitter. Elon Musk cancella l’iconico uccellino, simbolo della piattaforma. “Presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli” scrive Musk in un post. Aggiungendo che questo cambiamento “avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa“.

Addio ai “cinguettii”

Durante il tumultuoso mandato di Musk la società ha cambiato il proprio nome commerciale in X Corp, da cui l’idea del marchio a X che avvia un importante rebranding aziendale. La società lotta intanto per attirare nuova pubblicità e contro un’agguerrita concorrenza. L’uccellino è stato il marchio di Twitter per oltre un decennio. Un simbolo che ha plasmato il linguaggio del social network, i cui messaggi venivano spesso chiamati “cinguettii”. Musk aveva già annunciato nella notte tra sabato e domenica un cambiamento. Facendo sapere che i suoi designer avevano messo a punto un nuovo logo che lo soddisfaceva.

Interattività illimitata

Twitter dunque cambia faccia e prevede di passare dall’essere una piattaforma incentrata sul testo e una società con più funzionalità: audio e video a pagamento e capace di sfruttare l’intelligenza artificiale, sviluppata da xAI. “X è lo stato futuro dell’interattività illimitata – incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti/attività bancarie – creando un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità”, ha scritto l’amministratore delegato di Twitter, Linda Yaccarino.