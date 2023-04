AdR, Troncone: "Lavoriamo per rendere Fiumicino a prova di futuro. Già spesi 2,5 miliardi"

Cresce il Terminal 1

“Oggi celebriamo la conclusione di un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l’apertura del Molo A dello scorso anno. Una tappa importante del grande programma di investimenti di ADR da 10 miliardi di euro al 2046 – di cui 2,5 già realizzati – che ha portato Fiumicino nell’élite globale come qualità del servizio, sostenendo la connettività internazionale dell’Italia e alimentando l’indotto socio-economico: in questo senso, è la testimonianza di un’azienda che mantiene le promesse e supera le aspettative”.

“Con questo potenziamento ci prepariamo al meglio per i prossimi grandi appuntamenti internazionali, primo fra tutti il Giubileo 2025. Continuiamo ad investire con l’ambizione di rappresentare, anche all’estero, un modello di aeroporto. Obiettivo far emergere, oltre alla qualità, l’innovazione e la sostenibilità in tutte le relative declinazioni, anche l’impegno a valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, rappresentato in questa occasione da uno straordinario capolavoro del Bernini”.

È quanto ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone in occasione dell‘inaugurazione della nuova area d’imbarco del Terminal 1, con una capacità di 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen.

AdR celebra oggi una nuova tappa nell’ambito del programma di investimenti da 10 miliardi di euro al 2046. Nel dettaglio in cosa consiste il progetto di espansione e ammodernamento del Terminal 1 che viene presentato oggi?

“Si tratta del progetto di ammodernamento ed espansione di tutta l’area nazionale e internazionale che segue il progetto già compiuto, cinque anni fa, di espansione dell’area intercontinentale. È una tappa, che va inquadrata in una visione più ampia, di un percorso avviato oltre 10 anni fa che ha visto l’aeroporto di Fiumicino cambiare passo e imboccare la strada dello sviluppo, dell’ammodernamento, della qualità, dell’eccellenza del servizio.

In questo progetto abbiamo investito 2,5 miliardi di euro, si tratta di un mattoncino di questa casa che guarda però al futuro. È un percorso che non si è esaurito, abbiamo una lunga strada da percorrere per portare questo aeroporto, innanzitutto, alla dimensione idonea a poter catturare il potenziale di traffico che Roma può esprimere come grande destinazione globale ma anche come snodo di transito per flussi nazionali e internazionali.

Noi pensiamo che Roma possa svolgere un ruolo più importante sullo scacchiere internazionale e abbia bisogno, dunque, di un aeroporto all’altezza dimensionalmente ma anche qualitativamente e dal punto di vista dell’innovazione e della compatibilità con l’ambiente. Questo è un progetto che continua a essere fatto secondo una logica sostenibile così come è pienamente sostenibile il nostro piano di sviluppo”.

Quali sono le prossime tappe del piano di AdR?

“Il pieno completamento di quest’area nazionale e internazionale è previsto nel 2024. Dopo potremo dire che il grosso sull’attuale Leonardo da Vinci sarà stato fatto. A quel punto si potrà varare il grande masterplan di sviluppo che prevede un ampliamento importante delle nostre aerostazioni rigenerando aree già pavimentate – dunque con un utilizzo assolutamente responsabile e coscienzioso delle nostre risorse – per portare l’aeroporto a un potenziale capacitivo sino a 90-100 milioni di passeggeri per il 2045-46. Stiamo lavorando per rendere questo aeroporto a prova di futuro”

(Teleborsa)