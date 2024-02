In 2,3 mld hanno scelto gli aeroporti europei, Spagna e Italia al top

Il traffico aereo negli scali europei è arrivato a contare 2,3 miliardi di passeggeri nel 2023, il 5,4% in meno dei volumi registrati nel 2019, con una crescita del 19% rispetto al 2022. È quanto si evince dal rapporto redatto da Aci Europe, in cui si evidenzia come molti aeroporti hanno raggiunto livelli record di traffico passeggeri, ma la maggioranza di essi (57%) sia ancora in ritardo rispetto ai numeri pre-pandemia.

Sull’aumento rispetto al 2022 ha inciso molto il traffico internazionale (+21%), mentre la crescita del traffico nazionale è stata dell‘11,7%. Gli aeroporti della Spagna, con il 3% in più sono stati gli unici all’interno della Ue ad essersi completamente ripresi. La seconda migliore performance è quella dell’Italia (-2%), seguita dalla Francia (-5,4%). Nel Regno Unito si è registrato un (-6,4%). Molto al di sotto gli aeroporti della Germania.

Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, si è espresso considerando impressionante il risultato raggiunto nel 2023, nonostante le tensioni geopolitiche, le tariffe aeree elevate e il quadro inflazionistico, a testimonianza della priorità che le persone danno ai viaggi e a conferma del valore e dell’importanza della connettività aerea. (Teleborsa)