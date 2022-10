Gli affari delle aste giudiziarie

Gli affari giusti, quelli a prezzi di saldo delle aste giudiziarie. In questo momento di crisi non tutti possono permettersi cifre astronomiche per investire. Ma se si trova l’occasione, e si ha da parte un bel gruzzoletto perché non comprare un castello medievale nel Centro Italia, o un hotel in località turistica da rianimare per la stagione estiva? In questo senso i Tribunali offrono tanti articoli e di tutti i tipi. Noi ve ne proponiamo qualcuno da spulciare. Poi non si sa mai, può anche venire voglia di partecipare all’asta.

Castelli in vendita

La merce più suggestiva sono gli immobili storici. In un castello alla fine ci si può fare di tutto, o quasi, Soprintendenza permettendo. A Parrano, provincia di Terni, sono in vendita, con base d’asta a 13.536.154 euro, gli edifici dell’antico borgo. Uno di questi è proprio l’affascinante Castello di Parrano: costruito dai vescovi di Orvieto verso l’anno Mille su resti romani, si sviluppa su cinque piani e ha facciata principale è rivolta verso la valle del Chiani. L’asta è telematica e avrà luogo il 11/01/2023 alle ore 15, con il termine ultimo per le offerte fissato al 09/01/2023.

Se non vi piace la zona, ci si può spostare in provincia di Alessandria, a Morsasco. Qui nel Monferrato ovadese, zona di castelli, ce n’è uno costruito agli inizi del XIII secolo poi modificato nel XVI secolo ed adibito a residenza nobiliare di campagna. Tra il XVII ed il XVIII secolo è stato affrescato il piano nobile; gli affreschi sono poi stati restaurati agli inizi del XX secolo. Si compone di una struttura principale costituita dal castello, un immobile pertinenziale separato che può essere adibito ad abitazione, attività turistica o magazzino e due aree esterne costituenti i giardini. Si trova proprio nel centro del comune, sulla cima di una collina con vista panoramica, in contesto d’epoca. Prezzo base? 2.370.000 euro con le stesse scadenze per il castello umbro.

Conventi e cinema multisala

Oltre i castelli ci sono pure i conventi all’asta. Ce n’è uno, ad esempio, in località Casalecchio (FC) che di epoca cinquecentesca è stato già adibito a struttura alberghiera. Prezzo base: 3.075.000 euro e scadenza per l’offerta fissata al 07/11/2022, ore 12. Mentre chi preferisce il fascino isolano, può invece andare ad Acireale, provincia di Catania. Il convento di San Biagio qui, costa un po’ di più (5.189.236,00 euro) e ha una scadenza per 24/10/2022, ore 23:59. In gestione ce l’hanno i Frati minori siciliani.

Poi ci sono gli appartamenti romani, che sempre avranno il loro mercato. Oppure attività da rilanciare in posti un più o meno isolati. Con 1.650.000 euro, ad esempio si può comprare questo cinema multisala Tito scalo, provincia di Potenza, (scadenza offerta 19/12/2022). A questo punto, però, con qualche milione di euro in più si può rilevare un complesso alberghiero ad Anzio, Roma, dove un po’ di movimento d’estate c’è. Prezzo? 8.211.000 e scadenza per il 09/11/2022, ore 23:59.