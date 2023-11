Si è aperto il bando per l’erogazione di contributi a favore degli automobilisti che si sono trovati con l’auto distrutta o danneggiata a seguito dell’alluvione che tra il 16 e il 17 maggio scorsi ha devastato il territorio di 44 comuni romagnoli ed emiliani. La Regione è pronta ad assegnare i primi 32 milioni di euro donati tramite la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”. Di questi, saranno 27 i milioni a disposizione per i danni ai veicoli rottamati o venduti. Il bilancio dell’alluvione sul fronte delle auto parla di almeno 5 mila veicoli distrutti.

Cosa prevede il bando

Il bando prevede l’erogazione da 3 mila a 5 mila euro, a seconda della classe ambientale (più la classe è alta più alto sarà il contributo) e fino a 2 mila euro per la sola riparazione (il contributo è ridotto dell’importo eventualmente liquidato dalla compagnia assicurativa). Potranno accedere ai fondi i cittadini residenti nelle province alluvionate (Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena e Reggio Emilia) che, alla data del primo maggio 2023, risultavano intestatari di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. Come richiesto dai Comitati dei cittadini alluvionati, sono previsti contributi anche per chi ha venduto i mezzi.

Ulteriori cinque milioni saranno, invece, destinati ai Comuni per sostenere le persone e le famiglie residenti nelle zone alluvionate, che si trovano in particolari situazioni di fragilità economica e sociale o ai nuclei in cui siano presenti disabili. In questo caso, la Regione trasferirà i fondi agli enti locali, a cui spetterà il compito della loro assegnazione. Il bando riguarda solo una prima tranche dei 47 milioni di euro raccolti fino al 5 luglio scorso, ossia prima che il governo affidasse l’incarico di Commissario per la ricostruzione al generale Francesco Paolo Figliuolo.