Auto Ue: vanno su le immatricolazioni, bene Spagna e Italia

Parte bene il 2023 delle immatricolazioni

Avvio di 2023 positivo per il mercato dell’auto europeo. Nel primo mese dell’anno le immatricolazioni di autovetture dell’Unione Europea sono cresciute dell’11,3% a 760.041 unità. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’Acea, l’associazione europea dei produttori di auto, che però sottolinea come ciò è stato in gran parte dovuto a una base di confronto insolitamente modesta nel 2022, quando è stato raggiunto il volume di gennaio più basso mai registrato. Includendo anche l’EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano un aumento del 10,7% a gennaio.

A livello di paese, la performance positiva della regione si è riflessa in tre dei quattro mercati chiave. I maggiori guadagni sono stati registrati in Spagna (+51,4%) e Italia (+19%), seguite dalla Francia, con una crescita più modesta ma comunque solida (+8,8%). L’eccezione a questa tendenza è stata la Germania, che ha registrato un calo del 2,6% il mese scorso. Durante il primo mese del 2023, le immatricolazioni di autovetture elettriche a batteria e ibride nell’UE hanno continuato a crescere, rappresentando rispettivamente il 9,5% e il 26% del mercato. Tuttavia, la benzina è rimasta la tipologia di carburante più popolare per le auto di nuova immatricolazione nell’UE, con una quota di mercato del 37,9%.



Le auto green

Le immatricolazioni di gennaio di nuovi veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentate del 22,9%, raggiungendo 71.984 auto e una quota di mercato del 9,5% (contro l’8,6% di gennaio 2022). La maggior parte dei mercati della regione ha contribuito in modo significativo a questa crescita, ma ci sono state alcune eccezioni in alcuni dei maggiori mercati di volume dell’UE per questo propulsore: Germania (-13,2%), Svezia (-18,5%) e Italia (-8,7%).

I veicoli elettrici ibridi (HEV) sono cresciuti del 22,1% a 197.982 unità, Le vendite di veicoli ibridi plug-in (PHEV) nell’UE sono diminuite del 9,9% a 53.649 unità a gennaio, poiché le immatricolazioni si sono più che dimezzate in Germania (-53,2%).

Benzina e diesel

Le immatricolazioni di nuove auto a benzina nell’UE hanno registrato un aumento del 12,3% a gennaio, contribuendo all’espansione della loro quota di mercato al 37,9% (contro il 37,6% nel 2022). Tutti i principali mercati della regione hanno contribuito a questa crescita: Spagna (+59,4%), Italia (+15,5%), Francia (+11,9%) e Germania (+3,5%).

Al contrario, il mercato delle auto diesel dell’UE ha continuato a indebolirsi – con un calo dell’1,6% il mese scorso – nonostante un notevole aumento delle immatricolazioni italiane (+21,4%) e spagnole (+19,0%). Ciò ha comportato un calo di 2 punti percentuali della quota di mercato, dal 17,9% al 15,9%.

I singoli marchi

Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis registra un calo delle vendite dello 0,2% nel complesso dell’Unione europea più EFTA e UK, con una quota di mercato in diminuzione al 17,2% (19,1% un anno fa). Il Gruppo Volkswagen, comprese Audi e Porsche, mostra una performance positiva (+11,9%) e porta la sua quota al 26,1% (25,8% un anno fa). Fra gli altri marchi più popolari in Europa, Renault registra un balzo del 24%, con una quota in aumento al 10,4%. Hyundai fa segnare un +0,3%, con quota di mercato al 9,4%, mentre Toyota registra un +11,4% con quota di mercato all’8%. Segue BMW con un -10,8% e una quota del 6,1%. (Teleborsa)