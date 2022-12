Auto, Renault e Nissan ritardano l'annuncio sulla loro alleanza

Renault e Nissan non faranno alcun annuncio il 7 dicembre sulla loro nuova intesa

Nessun punto d’incontro

Il gruppo automobilistico francese Renault e il giapponese Nissan sono pronti a rinunciare all’annuncio inizialmente fissato per il 7 dicembre di un accordo sulla loro rinnovata alleanza visto che non hanno ancora trovato un punto d’incontro, secondo quanto riportato venerdì dalla rete televisiva giapponese JNN. Le società, infatti, da mesi stanno discutendo su come ristrutturare la loro alleanza. Renault vorrebbe che Nissan investisse nella sua attività di auto elettriche – chiamata Ampere -, mentre Nissan sta cercando di convincere i francesi a cedere una parte della partecipazione, pari al 43% del capitale, che Renault possiede in Nissan, mettendo i due partner su un piano più paritario. Il dominio francese dell’alleanza è stato a lungo un punto di contestazione per i vertici di Nissan, dato che Nissan detiene solo il 15% di Renault e senza diritti di voto.

Renault resta fiduciosa

I due gruppi avrebbero deciso di rinunciare a un annuncio il 7 dicembre perché non hanno trovato un accordo su come condividere la proprietà intellettuale, ha affermato JNN, e per ora non è stata fissata una nuova data. Né Renault né Nissan hanno voluto commentare. Nei giorni scorsi il presidente di Renault Jean-Dominique Senard, a capo del gruppo automobilistico Renault aveva dichiarato a Reuters di essere “fiducioso” che il brand francese raggiungerà un accordo con Nissan sul futuro della loro alleanza. Sul buon esito della trattativa pesano, oltre le scelte strategiche future dei singoli marchi, anche gli effetti nefasti generati dall’arresto nel 2018 dell’ex numero uno di Renault Carlos Ghosn, poi fuggito in modo rocambolesco da Tokyo per riparare in Libano.

Accordo per i motori ibridi

Intanto, Renault e la casa automobilistica cinese Geely hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo non vincolante per il lancio di una nuova joint venture paritetica che fornirà motori a benzina e tecnologie ibride ai propri marchi e potenzialmente ad altre case automobilistiche.