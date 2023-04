Bitcoin in rialzo con la crisi delle banche: "Può arrivare a 100mila"

Le prospettive per il Bitcoin

Giornata in altalena per il Bitcoin che ha rivisto quota 30mila dollari per la prima volta in una settimana approfittando dei timori sulle banche americane. La criptovaluta torna quindi a proporsi come bene rifugio e salendo del 7% per poi scendere sotto quota 30mila. Secondo gli analisti il Bitcoin potrebbe raggiungere la soglia dei 100mila dollari entro la fine del 2024.

Lo spiega una nota pubblicata da Standard Chartered. La chiusura di Silicon Valley Bank e di altre banche di medio livello ha aumentato la diffidenza degli utenti verso le istituzioni finanziarie e l’interesse verso qualla che è la più importante tra le criptovalute, ossia il Bitcoin, “un asset decentralizzato che non richiede un rapporto di fiducia con terze parti- ha scritto Geoff Kendrick, analista di Standard Chartered- C’è la possibilità per vedere Bitcoin raggiungere i 100mila dollari entro la fine del 2024 e crediamo che il cosiddetto inverno cripto sia finalmente finito”.

Da inizio anno, del resto, il rimbalzo è stato pari al 66%. La prudenza è però d’obbligo. Infatti l’analisi tecnica di breve termine rimane ancora contrastata: un ulteriore allungo dovrà infatti affrontare la resistenza posta in area 30.500-30.600 dollari. Un allungo si avrebbe però solo con il superamento di quota 31mila dollari. Pericolosa invece sarebbe una discesa verso i 27mila dollari dollari in quanto potrebbe innescare una rapida flessione.