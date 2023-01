Bollette, con Plenitude famiglie, condomini e piccole imprese possono rateizzare

Plenitude, possibile rateizzare le bollette

Plenitude, la società dedicata all’energia green di Eni, ha previsto la possibilità per i propri clienti – famiglie, condomini e piccole imprese – di rateizzare le bollette. Si tratta di una misura attivabile dall’1 febbraio e che prevede una possibile rateizzazione delle bollette emesse nel primo semestre 2023.

Nel piano lanciato da Plenitude non sono previsti oneri aggiuntivi per i clienti. Sarà possibile richiedere la rateizzazione con rate variabili in funzione dell’importo, ma senza applicazione di interessi e spese.

Uno strumento anche nel 2022

Non si tratta di una novità assoluta per la Società benefit di Plenitude. Tale iniziativa, infatti, si pone in linea con quanto già fatto nel 2022. Plenitude ha infatti deciso di prestare attenzione alle difficoltà che i propri clienti potrebbero incontrare nel rispettare le scadenze delle bollette di energia elettrica e gas. La misura è stata concordata con i rappresentanti nazionali delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Gli obiettivi di Plenitude

Plenitude è la Società Benefit di Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail. L’obiettivo è di raggiungere, entro il 2025, oltre 11 milioni di clienti e di installare oltre 30 mila punti di ricarica per la mobilità elettrica.

Le previsioni della società sono quelle di superare i 6 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2025. Le tappe successive sono i 15 GW entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2040.