Calcio, Fifa: nel 2022 i club hanno speso 622,8 milioni di dollari per gli agenti

Per la Federazione gli intermediari sono sempre più cari

Uno studio, realizzato dalla Fifa, registra un aumento del 22% dei trasferimenti con intermediari. Nel 2022 le commissioni versate agli agenti per i servizi degli intermediari di club sono state pari a 622,8 milioni di dollari nel 2022. Non è tutto: la spesa dei club ha registrato un incremento del 24,3% rispetto al 2021.

Si torna a livelli pre-Covid

Se è vero l’esborso dei team è notevolmente cresciuto tornando vicino ai livelli pre-Covid, è altrettanto vero che non è stato raggiunto il picco del 2019. All’epoca la cifra segnò il record di spesa per le commissioni dei servizi di intermediazione a 654,7 milioni di dollari. Secondo i dati della Fifa, i club calcistici gli intermediari hanno gestito 1.532 trasferimenti internazionali, con un aumento del 22,4% rispetto al 2021 e il totale più alto di sempre.

Gli inglesi sono i più spendaccioni. Segue l’Italia

Sono i club europei ad alimentare il bisoness dell’intermediazione: in totale pesano per il 96,2% dei 622,8 milioni di dollari spesi. Gli inglesi sono i più propensi a mettere mano al portafoglio: nel 2022 hanno speso 203,2 milioni di dollari. Ma l’Italia segue con 88,5 milioni di dollari. Nell’elenco ci sono poi il Portogallo (65,9 milioni), la Spagna (60,4 milioni), la Germania (56,1 milioni) e la Francia (30 milioni). Inoltre in 3.086 trasferimenti internazionali, il calciatoere è stato rappresentato da uno o più intermediari (15,3% del totale dei bonifici). Anche questo è un record del 2022 segnalando un aumento del 17,7% rispetto all’anno prima. Gli agenti hanno conquistato un posto importante anche nelle trattative del calciomercato femminile: il numero di trasferimenti è aumentato del 42,9% nel 2022 rispetto al 2021