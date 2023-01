Gli appuntamenti di Eni per il 2023: piano strategico, risultati e dividendo, tutte le date

Il calendario societario 2023 di Eni

C’è vita anche dopo lo straordinario successo del bond per Eni. La società guidata da Claudio Descalzi ha infatti comunicato il calendario Eni degli appuntamenti societari per l’intero anno. Non solo, i vertici del Cane a sei zampe hanno anche cerchiato in rosso le date per la terza e la quarta tranche del dividendo 2022 e quelle per le prime due tranche del dividendo 2023.

Il pagamento della terza fetta del dividendo 2022 sarà effettuato il 22 marzo, con data di stacco della cedola il 20 marzo. Mentre la liquidazione della quarta tranche avverrà due mesi dopo, il 24 maggio, con data di stacco il 22 maggio. Eni ha anche specificato che la delibera e il pagamento della prima e della seconda tranche per il dividendo 2023, anche tramite l’utilizzo di riserve disponibili, sono subordinati a delibera da parte dell’Assemblea degli azionisti. Il pagamento della prima tranche sarà effettuato il 20 settembre, mentre la seconda arriverà il 22 novembre.

Gli altri appuntamenti

Il 22 febbraio si riunirà il cda per il bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2022 e deliberare la distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022, ossia la terza tranche che verrà pagata un mese dopo. Non solo, il 22 febbraio è data importante perché anticipa l’appuntamento del giorno successivo, ossia il Capital Markets Day di Eni. Il 23 febbraio verrà infatti presentato il Piano Strategico 2023-2026.

Il 16 marzo nuovo cda per la relazione finanziaria annuale 2022 che comprende il progetto di bilancio di esercizio e la delibera della distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022 (quarta tranche). L’assemblea sulla relazione finanziaria annuale ci sarà il 10 maggio.

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 (prima tranche) saranno oggetto del cda del 27 luglio. I risultati dei primi tre trimestri arriveranno rispettivamente il 27 aprile, il 27 luglio e il 26 ottobre.