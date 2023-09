Camion elettrici, l'Europa rischia di perdere la sfida

Camion elettrici, i rischi per l’industria europea

I produttori di camion europei potrebbero perdere fino all’11% del mercato Ue entro il 2035, a vantaggio dei competitori internazionali a causa della transizione all’elettrico. La notizia non arriva da una qualche associazione anti-green ma da uno studio della società di consulenza Boston Consulting realizzata per Transport & Environment, l’organizzazione europea ambientalista indipendente.

I tre scenari

L’analisi mette a confronto 3 diversi scenari per misurare l’impatto della concorrenza internazionale sul mercato dei camion nell’Ue. Il primo scenario prevede una “produzione completamente localizzata”, in cui i produttori di autocarri europei perdono l’11% del mercato. La seconda ipotesi è un assemblaggio locale con parziale approvvigionamento locale”, dove l’8% del mercato viene perso a favore di rivali stranieri. Il terzo scenario, infine, prevede una concorrenza basata sulle importazioni, dove la produzione non è mai localizzata e le importazioni stagnano al 3%.

Ebbene, nel peggiore degli scenari, una quota di mercato pari a quella detenuta oggi da giganti dell’autotrasporto come Scania o Iveco passerebbe a competitor internazionali come Tesla e Byd. Da qui la richiesta ai legislatori europei di stimolare maggiormente il cambiamento dell’industria del continente (come negli Usa viene fatto attraverso l’Inflaction reduction act, il maxi piano da 800 miliardi di dollari) per evitare che un’intera fetta di mercato possa essere occupata dalla concorrenza extra Ue.

Camion ed emissioni di CO2: servono obiettivi più ambiziosi

Oggi le “barriere” nel mercato dei mezzi pesanti sono più alte di quelle del mercato auto, e il commercio internazionale e intercontinentale di camion è pertanto ridotto. Ma ciò potrebbe cambiare rapidamente se anche altre aree geografiche, al di fuori dell’Europa, procederanno velocemente a elettrificare il trasporto merci su strada. Secondo Boston colsulting entro il 2030, con la diminuzione dei prezzi, la domanda di camion a emissioni zero in Europa salirà ed i produttori europei non riusciranno a soddisfare tale richiesta.

“La nostra industria dei mezzi per la logistica- spiega Sofie Defour, direttore Trasporti di T&E, – rischia di replicare la stessa perdita di quote di mercato che stiamo già vedendo nel settore auto”