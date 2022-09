Carlo De Benedetti tifa Silvio Berlusconi: si sfilerà da Giorgia Meloni

Clamoroso a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber. Ospite Carlo De Benedetti tifa Silvio Berlusconi ed è certo che “si sfilerà da Giorgia Meloni”. Lo ha detto nella puntata del 5 settembre l’ex editore di Repubblica che ha passato una vita a battagliare proprio con Berlusconi.

All’inizio della trasmissione la Gruber ha chiesto all’ingegnere chi ha intenzione di votare il 25 settembre, e lui non ne ha fatto mistero: “Voterò il Pd come ho sempre fatto da quando è nato. Non molto convinto”. De Benedetti ce l’ha con Enrico Letta perché non ha fatto l’alleanza con il M5s e con il Terzo Polo: “serviva un Cln per non fare vincere la destra”, dice invelenito l’anziano imprenditore a cui non va giù l’ipotesi di un successo elettorale di Giorgia Meloni.

L’ingegnere è talmente invelenito dall’ipotesi di vittoria elettorale della Meloni da fare addirittura il tifo per l’uomo che ha odiato di più nella sua vita. “Sono un esperto di Berlusconi”, si lancia senza sprezzo del ridicolo De Benedetti, “e sono sicuro che si sfilerà dal centrodestra. Non può restare lì a fare il paggio della Meloni e di Matteo Salvini“. Detto con la sicumera di sempre. Senza ricordare però che il Cavaliere nella vita di dispiaceri gliene ha dati infiniti (e dopo avere visto Otto e mezzo godrà pure nel farlo…).

Fosca Bincher