Il taglio delle stime costa caro al gioiellino dei sistemi di navigazione: meno 12%

Il taglio delle stime sui ricavi

Costa caro il taglio delle guidance (previsioni) sul 2023 a Civitanavi Systems, società marchigiana di sistemi di navigazione. A metà giornata infatti perde il 12,13% tornando sotto i valori dell’ipo di febbraio (4 euro). Il cda ha approvato il budget 2023 e aggiornato i target “per meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto a quanto pubblicato ad inizio febbraio 2022”. I numeri aggiornati dicono che per il prossimo esercizio la previsione è di arrivare a ricavi tra i 42 e i 46 milioni, mentre nel prospetto informativo per la quotazione, sulla base del piano industriale, la società stimava i ricavi tra i 61,6 milioni e 68,4 milioni.

Motivi del calo delle stime? Costi energetici, inflazione e mancanza della componente elettronica. L’azienda segnala inoltre lo slittamento di alcune opportunità significative, prima previste per il 2023, “a causa del rallentamento della supply chain che comporta a sua volta uno slittamento dell’inserimento del prodotto su mercato”. Una nota positiva c’è ed è quella che fa riferimento all’andamento degli ordini che al 22 dicembre hanno raggiunto quota 41 milioni, mentre l’ultimo aggiornamento al 28 ottobre era di 30,4 milioni.

L’azionista di maggioranza acquista azioni

Nata come start-up nel 2012 Civitanavi Systems è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aeronautico, navale e industriale. Oggi svolge le proprie attività a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad Ardea (RM) e a Casoria (NA). Da ricordare che di recente l’azionista di maggioranza Civitanavi Systems Ltd aveva acquistato l’intera partecipazione nel proprio capitale, pari al 12,7%, detenuta da PJSC Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company con sede in Perm (Russia). La transazione aveva reso i due co-fondatori, Andrea Pizzarulli e Mike Perlmutter e l’investitore fondatore Thomas Jung come unici azionisti di Civitanavi Systems Ltd.