Crollo delle cripto, Coinbase pronta a licenziare 950 dipendenti

Coinbase licenzia i dipendenti

Coinbase, la società di scambio di criptovalute, licenzierà 950 dipendenti, ovvero circa il 20% della sua forza lavoro. Il calo delle valute virtuali e l’impatto della fuga di “giocatori senza scrupoli” sono stati addotti dalla società come motivazione per il taglio.

“Nel 2022, il mercato delle criptovalute ha registrato una tendenza al ribasso, così come la macroeconomia in generale – ha dichiarato il capo di Coinbase Brian Armstrong in un messaggio ai dipendenti -. Abbiamo anche sperimentato le conseguenze di operatori del settore senza scrupoli e il contagio potrebbe continuare”.

Il gruppo dichiara di avere oltre 4.700 dipendenti in tutto il mondo. Ad incidere sulla flessione di Coinbase anche le note vicende di FTX, che ha presentato istanza di fallimento a novembre. Il co-fondatore del portale Sam Bankman-Fried è perseguito negli Stati Uniti con accuse di frode e cospirazione.