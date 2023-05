Corporate intelligence, 36Brains lancia Legal Technologies

Corporate intelligence, 36Brains lancia la divisione Legal Technologies

36Brains, società europea di corporate intelligence e investigazioni aziendali, con sedi a Milano e Berlino, annuncia la costituzione di una nuova linea di business: Legal Technologies. L’obiettivo primario della divisione è quello di fornire ai professionisti del diritto accesso a tecnologie all’avanguardia come soluzioni di eDiscovery e tracciamento di criptovalute a costi abbordabili anche per progetti di piccolo calibro.

Grazie all’esperienza di 36Brains, la nuova divisione attinge al know-how maturato in anni di esperienza e lo declina nell’offerta di strumenti leader nel proprio mercato di riferimento. “Siamo partner di software house importanti come RelativityOne, utilizziamo quotidianamente soluzioni di ultima generazione e sviluppiamo anche tecnologie proprietarie. Siamo in grado di far fronte alla crescente richiesta di strumenti sofisticati per offrire ad avvocati e legali d’azienda soluzioni adatte ad ogni scenario” commenta Andrea Simboli della nuova divisione.

I software moderni sono costosi e spesso richiedono conoscenze specialistiche prima di poter essere utilizzati. “Noi ci facciamo carico dei costi delle licenze e offriamo il supporto tecnico quando richiesto, riducendo così gli oneri e le difficoltà tecniche che strumenti molto sofisticati inevitabilmente comportano. Offriamo soluzioni a consumo permettendo così ai nostri clienti di massimizzare efficacia ed efficienza nella conduzione d’indagini interne e difensive”, aggiunge Simboli.

“Scoviamo ogni giorno le migliori tecnologie dell’informazione per assicurare la massima qualità delle nostre operazioni. Con la creazione di Legal Technologies, abbiamo preso la decisione strategica di renderle disponibili ai nostri clienti. Questa iniziativa nasce per supportare il settore forense nella transizione digitale e permettere agli avvocati del nostro paese di sfruttare i benefici che i nuovi sviluppi in materia d’intelligenza artificiale e machine learning mettono a disposizione di imprese e studi legali”, sottolinea Marianna Vintiadis, ceo e fondatrice di 36Brains, con più di venti anni di esperienza in corporate intelligence in ambito internazionale.