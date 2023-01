Crif cresce all'estero. Con la crisi vola il business del merito creditizio

Entra nel vivo il piano di espansione

Mentre la crisi imperversa, Crif cresce. Anche all’estero. La società specializzata in valutazione di merito creditizio fa shopping sul mercato polacco e giapponese. In Polonia l’azienda, controllata dai soci fondatori fra cui Bnl-Bnp Paribas, Deutsche Bank e Banco Bpm, ha firmato l’accordo per l’acquisizione del 100% di Erif Biuro Informacji Gospodarczej Sa e Ebs sp zoo., controllate dal Gruppo Kruk, uno dei leader nel mercato della gestione del debito in Europa Centrale. L’operazione dovrebbe essere conclusa entro febbraio 2023.

“Questa acquisizione quindi rafforza il Gruppo Crif in Polonia in tre aree chiave: dati, clienti e team. Il nostro compito nei prossimi mesi sarà quello di integrare rapidamente l’offerta di prodotti di Crif, Kbig, Erif, Ebs e realizzare sinergie dall’unione delle attività, in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti in Polonia» ha dichiarato il country manager di Crif in Polonia, Piotr Badura.

Intanto in Giappone è stata creata una nuova divisione

Alla fine dello scorso anno, l’azienda che ha come clienti più di 10.500 istituti finanziari, 600 assicurazioni, 82.000 imprese clienti e un milione di consumatori, ha dato vita ad una nuova divisione nel Far East. Si tratta di Crif Japan Kabushiki Kaisha che è stata sviluppata con l’obiettivo di presidiare meglio il mercato dell’Asia Orientale. La nuova sede di Tokyo potenzierà ulteriormente la posizione di Crif in Giappone come provider di informazioni commerciali per il territorio, offrendo ai clienti accesso a nuovi servizi a valore aggiunto per una completa valutazione del rischio commerciale e di credito.

Si allarga il raggio d’azione di Crif

Il gruppo è da anni presente in Asia, regione considerata strategica. Crif è infatti presente in Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Kirghizistan, Malesia, Filippine, Singapore, Taiwan, Tagikistan, Uzbekistan, Vietnam e ora Giappone. «Le ultime operazioni si collocano nella strategia di crescita intrapresa ormai da diversi anni con attività di M&A. “L’obiettivo è consolidare ulteriormente la nostra leadership sui mercati globali con grandi prospettive di crescita e ampliare il numero di servizi e moderne soluzioni tecnologiche e finanziarie a disposizione dei nostri clienti”, ha evidenziato Carlo Gherardi, Presidente e Ceo di Crif.