Deodato.Gallery ancora in rialzo del 50% sull’EGM

Dopo il debutto ieri all’Euronext Growth Milan in crescita del 50%, riflettori ancora puntati su Deodato.gallery. Il titolo guadagna un altro 53,2% a 1,149 euro, dopo essere rimasto sospeso per eccesso di rialzo in avvio di seduta. Borsa Italiana ha comunicato che da giovedì 26 gennaio 2023 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie non sarà consentita l’immissione di ordini senza limiti di prezzo (ordini al meglio).

Deodato.Gallery è una Pmi innovativa che opera nel mercato dell’arte contemporanea con un focus nel segmento della street art e della pop art. La società ha sviluppato un modello di business unico e all’avanguardia che unisce gallerie d’arte fisiche, e-commerce e uno spazio virtuale nel proprio metaverso. In fase di collocamento Deodato.Gallery ha raccolto 2,15 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 13,72% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 15,67 milioni di euro.