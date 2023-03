Disney licenzia 7mila dipendenti e smantella il Metaverso

Disney licenzia 7mila dipendenti e smantella la divisione del Metaverso

Dopo Microsoft anche Disney, la società di Topolino fondata nel 1932, non crede nel successo a breve del Metaverso e per questo ha smantellato la piccola divisione che se ne occupava. In realtà, l’azienda ha un piano di ristrutturazione molto più ampio per ridurre le spese di 5,5 miliardi di dollari che consiste, come già fatto da alcuni big della Silicon Valley, nel licenziare 7mila dipendenti.

Secondo il Wall Street Journal, tutti i dipendenti della divisione che si occupava del Metaverso, circa 50, rimarranno senza lavoro, a eccezione di Michael White, che dirigeva l’unità dei prodotti di consumo.

La divisione “Metaverse” era stata creata nell mese di febbraio dell’anno scorso con l’obiettivo di creare nuovi modi in cui il pubblico potesse interagire con le storie Disney. La società ha anche brevettato un “simulatore di mondo virtuale” che mirava a promuovere le attrazioni di realtà aumentata (AR) senza cuffie nei parchi a tema Disney.

Sempre secondo il Wsj la decisione di tagliare le spese operative e il personale è stata presa dall’ad Bob Iger in seguito a una consultazione con McKinsey & Co per individuare le opportunità di riduzione dei costi. Il contesto economico sfavorevole e l’aumento della concorrenza nel settore dello streaming sono stati due dei principali fattori che hanno guidato la decisione.