E-commerce, Calicantus svela le sfide per le aziende nel 2024

Dall’Intelligenza Artificiale alla Realtà Aumentata, dai servizi in abbonamento alle transazioni B2B. E’ questa la guida per le imprese che vogliono puntare sull’ecommerce nel 2024. Parola di Calicantus, deus ex machina nelle vendite online di grandi marchi come Flos, Elica, AS Roma, Pampers, Kimbo, Consorzio Parmigiano Reggiano, Selle Italia, Selle San Marco, Fantic Motor. Secondo un’indagine svolta dalla società ci sono infatti almeno dieci trend topics per il nuovo anno. I segreti per crescere grazie al web.

“Con l’aumento degli acquisti online durante il periodo del Black Friday e delle Festività, ora le aziende sono orientate ai prossimi obiettivi di crescita in vista del 2024. Le nuove strategie volte a fidelizzare la clientela ed espandere il raggio d’azione commerciale si accompagnano a una predisposizione accurata dei canali online, per poter rispondere adeguatamente ai cambiamenti del futuro” spiegano dall’azienda.

In cima alla top ten 2024 la logistica

“Tra le richieste più evidenti da parte dei consumatori, ordini e spedizioni veloci e convenienti sono al primo posto: la consegna in 24h è diventata cruciale per mantenere un alto vantaggio competitivo. Tale incarico richiede una pianificazione precisa e un coordinamento continuo delle spedizioni, con corrieri specializzati” sottolineano da Calicantus. “Essere presenti all’interno di Marketplace, con schede prodotti ricche di immagini e dettagli, permette di sfruttare in modo efficiente il potenziale di mercati online come Amazon ed eBay, che hanno saldamente stabilito la loro supremazia nel settore dell’e-commerce anche per il 2024″ aggiungono.

Attesa dal sociale

Secondo gli esperti, per il futuro ci si aspetta un significativo aumento del Social Commerce, con nuove opportunità per coinvolgere e incrementare la base clienti. Per massimizzare i vantaggi, Calicantus ritiene strategico investire in una presenza solida sui social media e adottare una strategia di contenuti con vetrine di prodotti, video accattivanti e collaborazioni con i creator. “In questo contesto, è cruciale l’interazione attiva con il pubblico e la pronta risposta a commenti e messaggi” spiegano. Un lavoro insomma completamente doverso rispetto a quanto fatto mediamente finora dalle aziende italiane dove spesso e volentieri la vetrina web è intesa come un espositore senza interazione con il cliente finale.

La grande sfida resta l’Intelligenza artificiale

Per le imprese resta un rebus come farla funzionare al meglio. ” L’Intelligenza Artificiale e l’apprendimento automatico stanno trasformando radicalmente l’e-commerce, nella previsione di una forte espansione per il 2024. Gli algoritmi di apprendimento automatico elaborano grandi quantità di dati, consentendo esperienze d’acquisto su misura per i clienti, basate su sistemi di suggerimento di prodotti pertinenti, assistenza clienti con chatbot fondate sull’AI e campagne di marketing per favorire connessioni profonde e stimoli alle vendite” evidenziano.

Quando l’e-commerce ha volumi di vendita importanti, diventa sostanziale avere un Sistema di Gestione degli Ordini (OMS). Di che cosa si tratta? Di un sistema capace di orchestrare tutte le fasi secondo una customer experience eccellente, dall’invio dell’ordine fino alla ricezione del pacco. “L’evasione degli ordini è un processo complesso che coinvolge diversi reparti all’interno e all’esterno di un’organizzazione, come vendite, amministrazione, magazzino, spedizioni e servizio clienti” spiegano gli esperti di Calicantus.

“Il potenziale della Realtà Aumentata (AR) per trasformare il settore dell’e-commerce è immenso. I consumatori potranno visualizzare in anteprima i prodotti nel loro ambiente prima di effettuare un acquisto, riducendo così al minimo le incertezze e aumentando la soddisfazione generale. Nel 2024, le aziende che incorporeranno l’AR nelle loro strategie di e-commerce otterranno un vantaggio competitivo significativo, offrendo agli acquirenti un’esperienza di acquisto coinvolgente, interattiva e accattivante” chiariscono.

Tutte queste novità non saranno facili nè immediate

C’è infatti bisogno di investimenti. Ad esempio, per sfruttare la potenza della Realtà Aumentata bisognerà integrarne le funzionalità nelle pagine dei prodotti o nelle applicazioni mobile. “Mediante l’intelligenza artificiale generativa, la funzionalità legata alle Ricerche Vocali sarà decisamente potenziata per rendere la Customer Experience più coinvolgente, con un approccio conversazionale” aggiungono.

I risultati non tarderanno ad arrivare. Secondo le previsioni di Global Market Insights le vendite globali supereranno i 30 miliardi di dollari entro il 2024, con il 55% degli immobili ad uso abitativo attrezzati di altoparlanti intelligenti. “L’ottimizzazione per la ricerca vocale consentirà quindi di raggiungere un mercato in crescita e aumentare il traffico organico all’e-commerce”spiegano dall’azienda che spiega di attendersi anche un aumento dei servizi in abbonamento.

Tutto questo perchè le transazioni B2B si sposteranno sempre più online, rendendo necessario un cambiamento nel modo in cui le aziende interagiscono con i Buyer. “Cataloghi digitali, sistemi di ordinazione semplificati e prezzi personalizzati stanno diventando la norma nello spazio dell’e-commerce B2B. Secondo Wunderman Thompson, il 90% degli utenti si aspetta una esperienza d’acquisto simile al B2C anche nell’ambito B2B, mentre Forrester prevede che le vendite online B2B supereranno i 2,3 trilioni di dollari nel 2024 e potrebbero oltrepassare i 3 trilioni di dollari entro il 2027” sottolineano da Calicantus. E poi ancora ci saranno le sfide dell’ architetture e-commerce, della PPC Automation, della privacy, dei Google Analytics e del Social Media Advertising.