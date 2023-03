Da aprile anche le microimprese passano al mercato libero

Microimprese passano al mercato libero

(Teleborsa) – Con la fine del mese di marzo si conclude l’iter per il passaggio di tutte le imprese al mercato libero. In assenza di una scelta di un fornitore sul mercato libero, dal 1 aprile l’utenza verrà affidata al servizio a tutele graduali. Per aiutare le microimprese nel passaggio quest’ultima tappa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione – coordinata, ideata e gestita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), in collaborazione con Unioncamere e le altre associazioni di categoria – volta a trasmettere i messaggi più corretti alle microimprese (contratto di energia elettrica “bassa tensione altri usi”, con potenza contrattualmente impegnata fino a 15kW), per una scelta consapevole delle forniture elettriche.

La storia

Il superamento della tutela è avvenuto in maniera graduale. Dal 1 gennaio 2021 il servizio di maggior tutela per la fornitura di elettricità è terminato per le piccole imprese e alcune microimprese (quelle che avessero almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW), proseguendo con il resto delle microimprese. Per le famiglie il servizio di tutela terminerà invece nel 2024.

Il Servizio a tutele graduali ha consentito agli utenti che non avessero ancora scelto un venditore sul mercato libero di non subire alcun tipo di interruzione della fornitura di energia: dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 l’utenza è stata infatti assegnata in modo transitorio allo stesso fornitore della maggior tutela che già serviva la clientela. A partire dal 1 luglio 2021, per chi non avesse ancora scelto un venditore sul libero mercato, la fornitura è stata assegnata d’ufficio agli operatori risultati vincitori delle aste del Servizio a tutele graduali. Il cambio di fornitore è in tutti i casi gratuito, non prevede la sostituzione del contatore né prevede interruzioni di fornitura.

Il servizio dell’Arera

L’Arera mette a disposizione una serie di strumenti gratuiti e imparziali per conoscere meglio le proprie abitudini di consumo di elettricità e gas, confrontare le offerte nel mercato libero per trovarne una più adatta alle proprie esigenze e saperne di più sui propri diritti. Con il Portale Consumi di Arera i clienti possono accedere con SPID ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali.

Con il Portale Offerte i clienti possono confrontare e scegliere in modo immediato, chiaro e gratuito tutte le offerte di elettricità, gas e dual fuel. Si tratta dell’unico portale pubblico e indipendente che permette la consultazione delle offerte standard PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) e delle tariffe dei Servizi di Tutela.