I rincari dell’estate

L’inflazione si fa sentire. Così l’Unione nazionale consumatori ha stilato, elaborando i dati Istat sul caro prezzi tendenziale di luglio, le classifiche dei rialzi. Che spaziano dal caro vacanze ai prodotti alimentari ai beni e servizi. Per quella relativa a tutto il paniere Istat, i maggiori rialzi sono quelli che hanno interessato i biglietti aerei per l’Europa, decollati del 168,4% su luglio 2021, al secondo posto quelli intercontinentali: +125,7%. Al terzo posto non poteva mancare il prezzo dell’energia elettrica e, sorpresa, i prezzi del mercato libero (+109,2%) battono per aumenti quelli del mercato tutelato al quinto posto con un + 57,3%.

Secondo Massimo Dona, presidente dell’unione consumatori, il fatto che il rincaro del mercato libero sia quasi il doppio di quello del tutelato dimostra come non ci sia ancora concorrenza adeguata nel settore dell’energia e come non si possa ancora eliminare il mercato tutelato. «Per una famiglia – ha detto Dona- vuol dire una stangata pari a 690 euro all’anno per il mercato libero contro i 362 euro del tutelato, una differenza abissale, da cui si salva solo chi aveva sottoscritto lo scorso anno un contratto a prezzi fissi e così non ha subito variazioni contrattuali».

Cosa è aumentato ancora

Continuando con il caro prezzi al quarto posto c’è l’olio non di oliva (+65,8%), a causa del rialzo del prezzo del mais, che figura ovviamente al primo posto nella tabella riservata agli alimentari. In quella generale al sesto posto ecco il gasolio per riscaldamento (+52,5%), poi il gas del mercato tutelato con +43,2% ( quello del libero non è ancora rilevato dall’Istat), Gpl e metano (+38,6%). Rincari record anche per il burro (+32,3%), al nono posto nella tabella generale e al secondo tra gli alimentari. Chiude la top ten il gasolio per mezzi di trasporto (+30,9%). Fuori dai primi 10 all’undicesimo posto ci sono i per i voli nazionali (+26,9%), poi la pasta (fresca e secca) con +26,3%, medaglia di bronzo tra gli alimentari. In aumento anche il noleggio mezzi di trasporto e il car sharing (+24,4%).

Ferie rovinate

Oltre alla benzina (15° con un +22,3%), si segnalano aumenti anche per la farina (16°, +21,6%), il riso (18°, +19,1%) e la margarina (19°, +18,9%), rispettivamente al 4°, 5° e 6° posto nella top ten del cibo. In quella generale in 20° posizione ci sono vegetali come cetrioli, melanzane e zucchine (+18,8%), al 7° posto per il cibo. Tra i beni che hanno subito i maggiori rincari anche i gelati (22°, +17,8%), in ottava posizione per gli alimentari, alberghi e motel (23°, +16,6%), il pane confezionato, +16,1% in 25° posizione (9° per il cibo) e che batte il pane fresco fermo a +11,1%. Il latte conservato, +16% è al 26° posto della classifica generale e chiude la top ten del cibo. La top 30 assoluta termina con pesche (+14,8%) e meloni e cocomeri (+14,6%).

Nulla di buono anche per chi è in ferie. Togliendo i forti rialzi dei costi di trasporto, dai voli ai carburanti, già indicati nella classifica generale (salvo il trasporto marittimo +9,1%) per guardare alle voci tipicamente legate alle vacanze, ossia la spesa per spettacoli, cultura, servizi ricettivi e di ristorazione, al 1° posto dei rincari ci sono alberghi e motel con +16,6%. Medaglia d’argento per le pensioni, +9,4%. Al 3° i pacchetti vacanza nazionali con +5,7%. Rincari anche per i ristoranti: al 4° posto le pizzerie (+5,4%), poi i fast food e servizi di ristorazione take away (+5,2%), al 6° con +5%. Mentre i prodotti di gelateria e pasticceria come il gelato artigianale (da non confondere con i gelati confezionati che si possono acquistare al supermercato che salgono del 17,8%). Seguono ristoranti con +4,8%, bar (+4,6%) e musei (+3,6%). Chiudono la top ten delle vacanze le manifestazioni sportive e il cinema, entrambe a +2,4%.