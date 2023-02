Euronext punta ad Allfunds, attiva nella distribuzione di fondi

Il maggior listino del Vecchio continente fa shopping

Euronext, il principale gestore di mercati finanziari dell’Eurozona, ha presentato un’offerta per conquistare Allfunds Group, una delle principali piattaforme WealthTech B2B nell’industria dei fondi. La società, quotata dall’aprile 2021 sulla Borsa di Amsterdam, offre soluzioni completamente integrate sia per gli asset manager sia per i distributori, e ha oltre 1.300 miliardi di euro di asset under administration.

Secondo l’indiscrezione di Bloomberg, che cita persone a conoscenza della questione, Euronext ha in corso colloqui con i principali azionisti, tra cui il maggior azionista Hellman & Friedman.



Un veicolo sostenuto da Hellman & Friedman detiene il 34,3% di Allfunds, mentre la banca francese BNP Paribas è il secondo azionista con il 12,1%, mentre il mercato ha in mano il 53,5%, secondo i dati pubblicati sul sito della società e aggiornati a fine novembre 2022.

L’integrazione di Borsa Italiana procede a passo spedito

In occasione della presentazione dei risultati 2022, il ceo di Euronext ha detto che il gruppo è in anticipo nell’integrazione di Borsa Italiana e quindi si trova “in una buona posizione per nuova crescita per linee esterne“, potendo “esplorare diverse opzioni”.

Dopo l’uscita dell’indiscrezione, le azioni Allfunds hanno registrato un’impennata su Euronext Amsterdam, attestandosi a 8,785 euro, con un aumento del 19,77%. Al contrario, Euronext registra una flessione del 4,97% rispetto alla vigilia sulla Borsa di Parigi, attestandosi a 73,02 euro.

Teleborsa