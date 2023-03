Fastweb, Walter Renna è il nuovo ad: sostituisce Calcagno dopo 10 anni

Fastweb, Walter Renna è il nuovo ad

Cambio al vertice per Fastweb, che dopo 10 anni sotto la guida di Alberto Calcagno ha scelto il nuovo ad: si tratta di Walter Renna. Calcagno ha scelto di dare le dimissioni e lascerà l’azienda dopo 23 anni di permanenza. Il cda nella serata di ieri ha scelto di optare per la soluzione interna. Walter Renna, che assumerà l’incarico dal primo ottobre 2023, è da dicembre 2020 Chief Product Officer di Fastweb, ossia responsabile dei servizi dell’azienda.

Chi è Walter Renna

Walter Renna è in Fastweb dal 2008. Il quarantunenne aveva iniziato 41 anni la sua carriera professionale in veste di consulente M&A per KPMG. Nel 2008 lo sbarco in Fastweb entrato nel team Strategia di Fastweb, diretto fino al 2018. Da lì la promozione a Chief operating officer e dal 2021 è a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT.

“Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi” commenta Renna. Salutando Calcagno il presidente Christoph Aeschlimann, ha ricordato che il manager “è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un’impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato”.

Il post di addio di Calcagno

Lo stesso Calcagno ci ha tenuto con un post su Linkedin a dare l’addio a Fastweb. “Ieri sera il Consiglio di Amministrazione Fastweb ha individuato Walter Renna quale nuovo amministratore delegato a partire dal 1 Ottobre 2023. Sono orgoglioso di come Swisscom continui a investire e a dare fiducia a giovani talenti, cosi come aveva fatto con me nel lontano 2013″, ha scritto.

“Mi ritengo molto fortunato ad aver vissuto un periodo così emozionante in una delle aziende più affascinanti d’Italia che mi ha formato come manager e migliorato come uomo. Dopo dieci anni di crescita ininterrotta è il momento giusto per me di passare a nuovi obiettivi, certo che la migliore pagina di Fastweb sia ancora da scrivere. Ringrazio tutti i colleghi, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che mi hanno accordato in tutti questi anni e che spero di avere ripagato. Avanti tutta, come al solito. Voi siete futuro”.