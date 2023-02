Ferragnez ricchi con la Rai, soldi pure dal backstage del Festival

Il backstage del Festival ai Ferragnez

Lei avrà pur devoluto il suo cachet in beneficenza e il marito creato l’ennesima ondata di polemiche gratuite, ma ora la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez si metterà in tasca un bell’assegno. Come? In parte grazie proprio a quel Festival di Sanremo dove sembravano essere andati unicamente per filantropia. Invece, no. Lo scopo era solamente più nascosto. Come ricostruito dalla Verità, infatti, chi vorrà vedere il backstage del concorso canoro italiano per antonomasia dovrà abbonarsi a Amazon.

Che cosa è successo dietro il palco, infatti, sarà inserito nel film The Ferragnez, in onda tra qualche settimana sulla piattaforma. E così dopo i leciti dubbi di come la bionda influencer e il rapper abbiano trasformato lo spettacolo dell’Ariston in una passerella per i loro social, con inevitabile dibattito sul tema della protezione dei diritti, arriva adesso l’ennesima doccia fredda per Raiplay, che avrebbe probabilmente più titolo a mettere il bollino sui contenuti del festival. Una sorpresa che sicuramente non smorzerà la guerra intestina in atto per il riassetto di viale Mazzini.