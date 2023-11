Ferrovial vende 25% di Heathrow Airport ad Ardian e PIF

Ferrovial, multinazionale spagnola attiva nel settore dei trasporti, ha raggiunto un accordo per la cessione dell’intera partecipazione (circa il 25%) in FGP Topco, società madre di Heathrow Airport Holdings, per 2.368 milioni di sterline.

Due gli acquirenti: il colosso francese del private equity Ardian e il fondo sovrano dell’Arabia Saudita The Public Investment Fund (PIF), che acquisirebbero la partecipazione di Ferrovial rispettivamente in circa il 15% e circa il 10%, attraverso veicoli separati.

Heathrow è uno degli aeroporti più collegati al mondo

“Negli ultimi 17 anni abbiamo contribuito alla trasformazione di Heathrow, insieme ai nostri colleghi azionisti, raggiungendo traguardi eccellenti nel nostro ruolo a lungo termine di investitori” ha commentato Luke Bugeja, CEO di Ferrovial Airports. “Questi includono la supervisione di un investimento di 12 miliardi di sterline, l’espansione della sua capacità con la costruzione del Terminal 2 e il miglioramento delle sue prestazioni operative. Siamo molto lieti di aver reso Heathrow uno degli aeroporti più collegati al mondo e l’aeroporto più trafficato d’Europa” ha aggiunto.

Ferrovial ha sottolineato di restare “pienamente impegnata nello sviluppo delle proprie attività aeroportuali e negli investimenti nel settore”, di cui detiene una quota del 50% negli aeroporti di Aberdeen, Glasgow e Southampton nel Regno Unito, una quota del 60% nell’aeroporto di Dalaman in Turchia e una quota del 49% nell’JFK Airport New Terminal One a New York.

(Teleborsa)