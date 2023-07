Foxconn scarica Vedanta su JV semiconduttori, titolo società indiana crolla

Il titolo della società indiana Vedanta è sceso di oltre il 2% in Borsa il giorno dopo che la taiwanese Foxconn ha dichiarato di essersi ritirata da una joint venture di semiconduttori da 19,5 miliardi di dollari con il conglomerato di metalli e petrolio.

Annunciando la decisione di ritirarsi dall’impresa, Foxconn ha citato le preoccupazioni per i ritardi nell’approvazione degli incentivi da parte del governo indiano.

Nei giorni scorsi, Vedanta aveva annunciato che avrebbe rilevato dalla sua holding, Volcan, la proprietà di una joint venture con la Foxconn di Taiwan, creata per produrre semiconduttori.

Volcan e Foxconn hanno firmato un patto lo scorso anno per investire 19,5 miliardi di dollari per creare fabbriche per la produzione di semiconduttori e display nello stato occidentale indiano del Gujarat, per sfruttare i piani del paese e diventare uno dei principali attori nel settore dell’elettronica.

La ritirata di Foxconn dal progetto infligge un duro colpo ai piani di produzione di chip del primo ministro indiano Narendra Modi nel paese, che erano diventati una priorità assoluta per la strategia economica dell’India alla ricerca di una “nuova era” nella produzione di elettronica.

(Teleborsa)