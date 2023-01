La Commissione Ue Indaga sulla Francia: aiuti di Stato alle ferrovie

La Commissione mette nel mirino Parigi

L’Europa mette nel mirino Parigi e avvia un’indagine per stabilire se alcune misure di sostegno francesi a favore di Fret Sncf siano conformi alle norme dell’Ue sugli aiuti di Stato. Il beneficiario sarebbe Fret Sncf Sas, controllata al 100% dall’operatore pubblico delle ferrovie Sncf. In particolare, le misure finite sotto la lente di Bruxelles riguardano “gli anticipi di liquidità effettuati dalla Sncf a favore di Fret Sncf”, “l’annullamento del debito” della controllata e “l’iniezione di capitale da 170 milioni di euro effettuato in occasione della trasformazione di Fret Sncf in società commerciale”, spiega la Commissione. Bruxelles ha fatto sapere che “indagherà in modo più approfondito per verificare se i suoi timori iniziali si riveleranno fondati”.

La tesi è che nel periodo che va dal 2007 al 2019 le perdite Fret Sncf Sas siano state costantemente coperte dalla controllante Sncf mediante anticipazioni di cassa infragruppo, che costituiscono risorse pubbliche dovute alla proprietà e al controllo dello Stato. Insomma, che si trattasse di fondi concessi violando la normativa sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. “L’avvio di un’indagine approfondita offre alla Francia e ad altri terzi interessati, compreso il beneficiario, l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e non pregiudica in alcun modo l’esito dell’istruttoria”, precisa l’esecutivo europeo.