Fsi non si ferma e sale ancora in Anima: arriva al 9%

Fsi sale ancora in Anima: ora ha il 9%

L’operazione di Fsi su Anima Holding non era evidentemente finita con l’ingresso a sorpresa al 7,2% di settimana scorsa. Il fondo promosso e guidato da Maurizio Tamagnini è salito ancora nella sgr con una serie di acquisti di azioni sul mercato, arrivando fino al 9%. A rivelarlo è l’aggiornamento Consob sulle partecipazioni rilevanti. Il 15 febbraio, con acquisti sul mercato, era arrivato all’8,547%, mentre al 17 febbraio, data della nuova operazione, è salita al 9%.

Si tratta di una seconda puntata dopo l’ingresso a sorpresa di settimana scorsa. A comprare era stato il veicolo Fsi Holding 2 srl. L’operazione era stata curata da Mediobanca tramite un reverse accelated bookbuilding, che aveva permesso a Fsi di acquistare 24,98 milioni di azioni a un prezzo di 4,35 euro per azione. Con un premio di 30 centesimi rispetto ai 4,05 euro della chiusura di Borsa del giorno precedente. L’esborso complessivo era stato di oltre 108 milioni per il primo 7,2%.

In difesa verso la Francia

Come scritto anche da Verità&Affari, l’operazione di Fsi su Anima ha lo scopo di rafforzare la presenza dei soci italiani nella sgr. L’idea, infatti, è quella di difendere un’importante acquirente di titoli di Stato italiani da un possibile assalto francese. L’anno scorso Amundi era entrata in Anima con una quota del 5% e non va dimenticata l’importante presenza di Credit Agricole nel capitale di Banco Bpm, primo azionista di Anima con il 18%.

Con l’ingresso, e ora questa ulteriore salita, di Fsi – che va ad aggiungersi agli altri soci italiani tra cui quel 3% in mano a Francesco Gaetano Caltagirone e al 10% di poste – la presenza di soci tricolori in Anima è molto più salda. Non va dimenticato che entro il 24 febbraio andranno presentate le liste per il rinnovo del cda di Anima. Le tempistiche dell’operazione di Fsi, quindi, non sono casuali.