Conte il moralista si fa le vacanze in un hotel di lusso di Cortina

Giuseppe Conte a Cortina per Natale

A Milano “10mila persone in fila per un pasto caldo in appena due giorni nelle ore del Natale”. Che politico pensate abbia pubblicato questa frase nel suo messaggio di fine anno per rivendicare il ruolo di paladino nella lotta alla povertà (leggasi anche Reddito di cittadinanza) e di difensore dell’equità?



Ve lo diciamo subito noi: Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, il promotore della marcia della pace di Roma, il novello difensore degli oppressi. Peccato che l’ex premier si sia fatto pizzicare dal sito Dagospia a trascorrere le festività al Grand hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo.



Un albergo 5 stelle non esattamente il manifesto della sobrietà. È chiaro che il grillino possa permetterselo e che i suoi alti redditi sono sempre stati in chiaro. Ma per un Conte moralista che poi si concede ai vizi e al lusso si sono levate subito le polemiche.