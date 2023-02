Il primo fondo di Goldman Sachs che investe sulle imprese

West Street Global Growth Partners

L’obiettivo iniziale di raccolta era di 3,7 miliardi e invece il West Street Global Growth Partners, il primo fondo di Goldman Sachs che investe direttamente sui mercati privati, è andato oltre raggiungendo quota 5,2 miliardi di dollari. L’impegno finanziario di un gruppo eterogeneo di investitori istituzionali e high net worth a livello globale, oltre a al contributo significativo di Goldman e dei suoi dipendenti, hanno portato a questo risultato. Goldman Sachs investirà in aziende a forte crescita e modelli di business duraturi

Partecipazioni di minoranza

Mesa in soldoni, West Street Global Growth Partners punta a partecipazioni di minoranza in aziende con dimensioni medie di investimento di circa 50 milioni di dollari investendo in tutto il ciclo di vita del segmento growth del mercato azionario. Settori? Si parte dall’Enterprise Technology e si arriva al Financial Technology, Healthcare e Consumer. Grazie alle esclusive insight derivanti dalla piattaforma di Goldman Sachs, il team identifica le maggiori tendenze all’interno dei diversi settori individuando le diverse opportunità di investimento.

Il fondo sarà gestito dalla divisione Growth Equity di Goldman Sachs Asset Management, guidata da Darren Cohen, Nishi Somaiya e Stephanie Hui, con sede rispettivamente a New York, Londra e Hong Kong.