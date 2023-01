Hind investe 4,5 milioni per un polo della pelletteria nel fiorentino

Hind investe 4,5 milioni per la nuova sede di Gab

Un investimento da 4,5 milioni di euro di Holding Industriale (Hind) per inaugurare a Campi Bisenzio (in provincia di Firenze) la nuova sede di Gab. Si tratta di un’azienda specializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di articoli in pelle per clienti internazionali del lusso.

Hind è una società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy. La nuova sede di Gab è grande 19 mila metri quadri e ospiterà la maggior parte dei subfornitori di Gab per favorire una produzione a chilometro zero.

I progetti di Gab

La nota con cui è stata annunciata l’inaugurazione spiega le origini del nuovo impianto produttivo. Nasce da una riqualificazione degli spazi dell’ex Tintoria del Sole, che così torneranno ad essere un luogo dedicato al lavoro artigianale di qualità grazie al recupero della precedente struttura. Gab ha chiuso il 2022 con un fatturato di 25,5 milioni di euro, in aumento del 50% rispetto al 2021, e conta 106 addetti, 20 in aumento rispetto ad un anno fa.

Gab ha nei progetti una grande espansione entro la fine del 2023. L’obiettivo è arrivare a 350 dipendenti nel corso dell’anno. Il nuovo hub parteciperà al piano di espansione: ospiterà un’academy concepita per la formazione di nuove maestranze che uniscano il know-how della tradizione artigianale con le nuove tecnologie digitali nel mondo della pelletteria.

“il polo di Gab una tappa di Holding Moda”

“Con l’inaugurazione del nuovo polo produttivo della pelletteria capitanato da Gab, Hind segna un’altra tappa fondamentale del progetto Holding Moda per la valorizzazione delle eccellenze italiane”, ha spiegato il fondatore e presidente di Hind Claudio Rovere.

“Il nuovo polo di Campi Bisenzio testimonia l’approccio consolidato alla creazione di un gruppo orientato al futuro”, ha aggiunto l’ad Giulio Guasco. I fondatori di Gab Claudia Guidarelli e Simone Lenzi si sono detti “fieri di essere entrati nel 2021 a far parte di Holding Moda, gruppo con il quale abbiamo trovato subito la giusta sinergia per portare avanti il progetto di Gab a Campi Bisenzio”.