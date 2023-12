Identità digitale, un italiano su tre già vittima di furto

Un italiano su tre, secondo alcune stime, ha già subito il furto dell’identità digitale. E se a chi ha molti follower viene chiesto un riscatto per riavere indietro i propri dati per coloro che subiscono il furto senza saperlo, ossia senza richiesta di riscatto, le conseguenze potrebbero essere ancora più gravi. Infatti con una identità digitale è possibile aprire conti correnti, e chiedere prestiti facendo poi sparire subito il maltolto. Tanto chi deve pagare non è chi ha ricevuto i soldi in prestito chi è il titolare dell’identità digitale usata per la truffa. Ovviamente ci si può tutelare ma la pratica può risultare lunga e complicata.

Il furto di identità digitale sta diventando sempre più frequente. Basta rispondere a un sms truffaldino per creare una backdoor da cui si possono prelevare dallo smartphone i dati dell’utente. Si stima infatti che 900 milioni di persone lo abbiano subito nel mondo nell’ultimo anno per un totale di oltre un miliardo di identità violate nel corso degli anni . Il bottino è notevole: 170 miliardi di dollari di furti subiti.

App Wallife contro le minacce

Per tutelare queste problematiche Wallife ha realizzato una app che può essere scaricata e utilizzata gratuitamente per 90 giorni in grado di rilevare oltre 60 minacce presenti nel dispositivo, nella rete o nelle app. Inoltre permette di controllare l’affidabilità di link, sms, Qr-code, e-mail e documenti di vario genere attraverso il servizio anti-phishing e anche verificare il grado di sicurezza delle password grazie al servizio di Password security check.

Wallife è una società che ha studiato delle polizze assicurative contro i rischi derivanti dall’uso di strumenti digitali e dalla navigazione online. Una polizza molto utile anche per le aziende oltre che per i privati. Si stima infatti che un’azienda su sette, in Italia, abbia già subito perdite economiche a causa di un attacco informatico. I prodotti Wallife sono disponibili online o anche tramite partner come Esprinet, gruppo attivo nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, che distribuirà Wallife Digital Care disponibile in due piani, Digital Care Personal e Digital Care Business, un prodotto che soddisfa le esigenze di piccole, medie e grandi imprese del settore privato e ad enti pubblici. Le polizze Wallife contro il furto dell’identità digitale partono da un prezzo di 4,5 euro al mese.