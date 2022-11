Il centrodestra batte un colpo: la Camera approva la mozione contro il Mes

Il centrodestra dice no al Mes.

La Camera ha approvato con 164 voti a favore e 138 contrari una mozione che impegna il governo a non ratificare la riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), l’ex fondo salva-Stati.

La mozione, presentata dalla maggioranza di centrodestra, chiede al governo di non dare il suo via libera alla ratifica “alla luce dello stato dell’arte della procedura di ratifica in altri Stati membri e della relativa incidenza sull’evoluzione del quadro regolatorio europeo”.

Il riferimento è in particolare alla Germania, unico paese europeo oltre all’Italia a non aver ratificato il “nuovo Mes”. Sul tema il governo di Berlino attende il pronunciamento della Corte costituzionale di Karlsruhe.

L’Italia ha approvato la riforma del Mes con riluttanza, dopo aver inizialmente messo un veto a livello di Eurogruppo (si era ai tempi del governo Conte uno), in seguito a un cambio di rotta del Movimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia e Lega si sono sempre opposti alla riforma e alla sua ratifica, sostenendo che, in caso di erogazione di fondi (anche a tacere delle pesanti condizionalità collegate a questi ultimi), il nuovo “vestito” del Mes renderebbe più probabile la ristrutturazione del debito pubblico.