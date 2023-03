Iliad in crescita. Il suo segreto? Tariffe basse e pochi dipendenti

Iliad in progresso nel 2022

Se Tim, Vodafone e WindTre pensano a riduzioni di personale per rinvigorire i bilanci, il quarto gestore, Iliad, ha chiuso il 2022 con una crescita a doppia cifra del fatturato a 927 milioni (+15,5%) e un margine lordo più che raddoppiato a 211 milioni. Certo la società è ancora in perdita, pari a 170 milioni, in miglioramento rispetto ai 248 milioni dell’anno scorso. A livello di gruppo, l’anno si è chiuso con ricavi a 8,4 miliardi (+10,3%), ebitda al a 3,3 miliardi (+12%) e un utile netto di 758 milioni in aumento del 44,1 per cento.

In Italia Iliad, dal suo ingresso sul mercato nel 2017, ha stravolto le tariffe mobili abbassando i prezzi e aumentando i giga a disposizione degli utenti. Il risultato è stata una crescita rapida degli clienti che ora sono 9,5 milioni: un milione in più nel solo 2022. Nel fisso il miracolo non è avvenuto, perché le tariffe sono allineate a quelle degli altri gestori. Qui i clienti attivi, su rete Open Fiber, sono 109mila.

Il vantaggio di Iliad è di avere solo 700 dipendenti contro i 40mila di Tim e i circa 7mila (ognuno) di Vodafone e WindTre e quindi riesce a far quadrare i conti. La società guidata in Italia da Benedetto Levi ha sempre tentato di respingere l’accusa di scarso personale tanto da aver commissionato alla Luiss uno studio da cui risulta che la società ha contribuito alla generazione occupazionale con un saldo positivo pari a 83mila posti di lavoro. Il mix di questi occupati è, ovviamente, pochi dipendenti diretti ma molti di più a livello indiretto e soprattutto indotto dato che la società sta realizzando la sua rete mobile infrastrutturata, dopo essere entrata in Italia, per volere della Ue come quarto operatore usando in roaming quella di WindTre.