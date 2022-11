I vice ministri e i sottosegretari del governo Meloni

Alla fine l’accordo è arrivato. Certo non è mancato qualche dissapore tra alleati per arrivare alla lista definitiva dei vice ministri e dei sottosegretari, ma Giorgia Meloni ha trovato la sintesi e, nella sua prima conferenza stampa da premier dopo il Consiglio dei ministri di ieri, ha elencato i nomi di coloro che faranno parte della squadra. «Il giuramento dei sottosegretari sarà il 2 novembre e qui mi divertirò a leggere i giornali, ma abbiamo bisogno di fare in fretta», ha spiegato, annunciando che al Consiglio dei ministri del 4 novembre verrà attribuita la delega agli otto sottosegretari che diventeranno vice ministri.

Il vice di Giorgetti

Ma andiamo a conoscere chi sono le persone che andranno a ricoprire questi incarichi nei ministeri che, in questa fase critica per il Paese e per l’intera Europa, saranno impegnati in campo economico. Del ministero dell’Economia e Finanze, guidato da Giancarlo Giorgetti, farà parte Maurizio Leo come vice ministro. È stato direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario nel Dipartimento delle Entrate del ministero e oggi Leo, oltre a essere deputato di FdI, ha diversi incarichi accademici, tra cui quello di docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.

Al Mef ci saranno anche tre sottosegretari: Lucia Albano, deputata di FdI, commercialista, esperta in tecnologie informatiche e insegnante di informatica; Federico Freni, deputato della Lega, già sottosegretario al ministero dell’Economia nel governo Draghi, avvocato e docente universitario di diritto amministrativo; Sandra Savino, parlamentare di Forza Italia per due legislature ma non rieletta lo scorso 25 settembre, è stata assessore regionale alle Risorse Economiche e Finanziarie in Friuli Venezia Giulia.

Imprese e made in Italy

Per quanto riguarda il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ad affiancare Adolfo Urso ci sarà un viceministro di Forza Italia, Valentino Valentini. Deputato per quattro legislature e con un master in business a Publitalia, ha fatto parte di commissioni parlamentari che si occupavano di politica estera, ma a causa dei suoi buoni rapporti con Mosca gli è stato assegnato questo incarico all’ex Mise invece che alla Farnesina come desiderava Silvio Berlusconi. Ci sono anche due sottosegretari, Massimo Bitonci (Lega), ex sottosegretario al Mef nel governo gialloverde ed ex sindaco di Padova, e Fausta Bergamotto (in quota FdI), ex assessore al Personale, alle Partecipate, alla Valorizzazione del patrimonio nella giunta comunale dell’Aquila.

La squadra di Salvini

Passiamo alle Infrastrutture. Il ministero guidato da Matteo Salvini avrà come vice ministro Edoardo Rixi, fortemente voluto dal leader della Lega. Per Rixi, deputato da tre legislature, è un ritorno al ministero di cui era sottosegretario nel primo governo Conte. Assieme a lui anche Galeazzo Bignami (FdI), avvocato e deputato da due legislature, e Tullio Ferrante (Forza Italia), avvocato e neo parlamentare.

Gli altri ministeri

Al ministero dell’Agricoltura e Sovranità alimentare ci saranno due sottosegretari ad affiancare il ministro Francesco Lollobrigida: Luigi D’Eramo (Lega) e Patrizio La Pietra (FdI), mentre all’Ambiente e Sicurezza energetica, guidato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, i sottosegretari saranno Vannia Gava (Lega) e Claudio Barbaro (FdI). Infine, al ministero del Lavoro e Politiche sociali, alla cui guida c’è come sappiamo un tecnico, Marina Elvira Calderone, ci saranno anche qui due sottosegretari, Maria Teresa Bellucci (FdI) e Claudio Durigon (Lega).