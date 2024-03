Intesa, piano da 120 miliardi per la rivoluzione digitale delle Pmi

“Noi dobbiamo essere capaci per supportare le pmi e accompagnarle nelle loro esigenze. Come banca, abbiamo non solo la responsabilità di dare il credito ma di facilitare il percorso verso l’accesso a benefici e investimenti, come il superbonus o quello per la transizione 5.0”. Lo ha spiegato Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca Territori Intesa Sanpaolo, nella presentazione del piano da 120 miliardi “Il tuo futuro è la nostra impresa”. “Il 2024 è positivo per quanto riguarda la crescita e la voglia di investire. Le sensazioni di difficoltà del tessuto produttivo sono sotto controllo – ha proseguito – Ci sono dei potenziali rischi, ma non vengono scontati dalle dinamiche dei mercati. La garanzia di Sace ci permetterà di aiutare anche le aziende, orientandosi su mercati nuovi, a migliorare il loro credito e anche il loro rating”. I prossimi tre anni, grazie anche al Pnrr, dal punto di vista degli investimenti “saranno unici” in termini di opportunità”.

Tre direttrici

Il piano si sviluppa su tre direttrici: Transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri, sviluppo digitale e cybersecurity. Inoltre, e’ stata rafforzata la collaborazione con Sace per le garanzie Green e Futuro. L’esigenza alla base dell’iniziativa” e’ sicuramente la volonta’ di aiutare le imprese a ricominciare a investire. I dati dimostrano come negli anni passati gli investimenti hanno contribuito a far crescere il nostro sistema Paese nella competitivita’ e dunque vogliamo stimolare le nostre aziende e clienti a investire” ha commentato Anna, Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. I