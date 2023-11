Intesa al via quinta edizione di "Imprese Vincenti" focus Esg

Parte la quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane lanciato nel 2019 e che ha finora accompagnato 526 aziende ‘Vincenti’ in percorsi di crescita e sviluppo. La quinta edizione di Imprese Vincenti punta innanzitutto a valorizzare le imprese sostenibili, ovvero le PMI che hanno fatto propri i criteri ESG con progetti di crescita e impatto sulle comunità e sui territori in cui operano contribuendo a creare valore per l’economia, a maggiori livelli occupazionali, al benessere delle persone e delle comunità.

Diecimila partecipanti

Le prime quattro edizioni hanno riscontrato un ampio successo di adesioni. Complessivamente sono più di 10.000 le imprese autocandidatesi, di cui circa 4.000 nell’ultima edizione. Un risultato, come spiega una nota, che mostra la volontà delle PMI di mettersi in gioco e, nel contempo, l’efficacia del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo nell’interpretare i bisogni del contesto produttivo.

Tour nazionale

Le 150 aziende selezionate saranno invitate agli eventi del tour nazionale che partirà a primavera e riceveranno lo speciale riconoscimento ‘Imprese vincenti’, oltre ad essere inserite nel percorso di valorizzazione del programma. Al termine del tour è previsto un evento conclusivo che farà un bilancio dell’edizione e vedrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana

Limiti di fatturato

Le PMI potranno candidarsi entro il 15 febbraio compilando il questionario di candidatura presente sul sito https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/imprese-vincenti.html. Possono partecipare tutte le PMI italiane che si riconoscano rappresentative dell’eccellenza nazionale in qualsiasi settore produttivo, che nel biennio scorso abbiano effettuato investimenti in innovazione o guidati da principi di sostenibilità, che investano su persone e competenze, che attuino strategie di internazionalizzazione, che operino in rapporto al territorio anche attraverso la rete delle filiere e dei distretti, che si impegnino al rilancio anche attraverso il ricambio generazionale o la trasformazione tecnologica. L’autocandidatura è aperta ad imprese – clienti di Intesa Sanpaolo e non clienti – sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 150 milioni di euro, almeno 10 dipendenti. Tali requisiti minimi di fatturato e dipendenti sono derogati per le imprese del comparto agroalimentare e per le imprese candidate alla categoria Impact, che saranno valutate sulle iniziative per sviluppo locale, collaborazioni, progetti e perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o culturale. Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: ‘Il rapporto tra banca e impresa è alla base della crescita solida della nostra economia e le PMI sono la linfa vitale per lo sviluppo del Paese.