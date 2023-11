Banca Intesa progetto per l'ambiente: obiettivo 100 milioni di alberi

Programma Think Forestry”

Intesa Sanpaolo lancia “Think Forestry”, il progetto di riforestazione e preservazione del capitale naturale, con l’obiettivo di “favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a zero emissioni”. L’obiettivo, a livello globale, è la piantumazione e preservazione di 100 milioni di alberi attraverso l’azione congiunta della banca e delle imprese clienti in coerenza al piano d’impresa 2022-2025. Per la prima volta, sottolinea un comunicato, una banca italiana si impegna direttamente e attiva il sistema delle imprese verso un percorso di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo delle emissioni zero. Con Think Forestry il Gruppo estende le leve a favore della transizione green dell’economia italiana, mettendo a disposizione del tessuto economico e produttivo strumenti e servizi rivolti alla salvaguardia del territorio e al raggiungimento di standard di eccellenza in tema di sostenibilità. Il progetto parte con il coinvolgimento immediato delle imprese

La gestione del programma alla Banca dei Territori

La prima fase di Think Forestry, dettaglia il comuniccato, coinvolge le imprese di grande e media dimensione, condividendo tra banca e imprese il traguardo della riforestazione e della preservazione del capitale naturale su tutto il territorio italiano, attraverso un vasto progetto di piantumazione. Un’iniziativa attivata attraverso la partnership con Rete Clima, società leader in Italia nello sviluppo di piani di riforestazione e di sostenibilità ambientale, sostenuta direttamente dal Gruppo e che fornirà consulenza e operatività a tutte le imprese clienti della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese e della Divisione Imi Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo. Già domani a Torino presso il Parco Colletta si terrà un primo evento di piantumazione; il 16 novembre, sarà la volta di Roma in zona Mezzocammino: due interventi diretti del Gruppo che porteranno già entro il 2023 alla piantumazione di circa 2.500 alberi. Dal 2024 l’attività sarà poi estesa su tutto il territorio nazionale, secondo le priorità di intervento segnalate dai territori in virtù delle partnership che si svilupperanno con le imprese aderenti. Oltre ad “impegnarsi direttamente all’acquisto e piantumazione di alberi”, Intesa Sanpaolo “destinerà per la stessa finalità una quota delle commissioni delle transazioni tramite carte di credito effettuate dalle imprese aderenti, coniugando gli obiettivi di digitalizzazione alla sostenibilità ambientale”. Nei prossimi mesi, Intesa Sanpaolo arricchirà Think Forestry con ulteriori collaborazioni, per affrontare tutte le fasi del percorso di gestione e riduzione delle emissioni da parte delle imprese, dalla misurazione del proprio impatto ambientale fino agli strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici, consentendo loro di perseguire la transizione sostenibile elevando i propri standard e impegnandosi in progetti ambientali anche su scala internazionale.