Intesa spiega alle Pmi come fare per ottenere i fondi del Pnrr

Seimila aziende si sono già aggiudicate un bando

Parte un nuovo ciclo di incontri formativi organizzato da Intesa Sanpaolo per supportare pmi, aziende ed enti nel cogliere le opportunità del Pnrr. Il supporto del gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha già portato circa 6.000 imprese clienti ad aggiudicarsi un bando rientrante nelle 6 missioni del Piano. Il nuovo ciclo di webinar – che segue una prima serie di 35 webinar che ha coinvolto circa 20000 imprese clienti della banca – prevede complessivamente oltre 40 eventi e sarà incentrato sui temi rilevanti delle Missioni del PNRR e sulle misure di prossimo rilascio: Digitalizzazione, Sicurezza informatica, Pmi innovative e Start up, Transizione energetica, Misure dedicate al settore Agribusiness. “Abbiamo riscontrato l’esigenza fra le nostre PMI clienti di conoscere meglio e i temi legati al PNRR, anche attraverso le competenze che possiamo offrire in Banca. Questo ciclo di incontri consolida ulteriormente il nostro l’impegno per mettere quanto più in connessione i progetti del Piano Nazionale la rete delle PMI italiane”, spiega Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. “Il nostro impegno ha fatto sì che circa 6.000 imprese clienti abbiano ottenuto l’aggiudicazione a oltre 110 bandi usciti nel periodo di attivazione”.

Servizi in collaborazione con Deloitte

Tra i diversi servizi Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Deloitte, mette gratuitamente a disposizione la piattaforma digitale Incent Now che ha raccolto fin oggi piu’ di 1.600 bandi finanziati dal Pnrr, permettendo alle Pmi, alle aziende corporate e agli enti pubblici di orientarsi verso le opportunita’ piu’ affini ai loro progetti di investimento. Intesa Sanpaolo intende supportare l’economia reale del Paese mettendo a disposizione oltre 410 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese.