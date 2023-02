Intesa avvia la seconda tranche di buyback da 1,7 miliardi

Intesa dà il via libera alla seconda tranche di buyback

Intesa Sanpaolo dà il via alla seconda tranche del suo buyback da 1,7 miliardi mentre scala di un posto la classifica delle banche europee per capitalizzazione complessiva. Per quanto riguarda il buyback si tratta delle seconda metà del programma complessivo da 3,4 miliardi di euro e per un numero di azioni non superiore a 2.615.384.615 azioni ordinarie. Il programma di riacquisto di azioni proprie era stato approvato dall’assemblea di Intesa del 29 aprile dell’anno scorso.

La prima esecuzione del programma di buyback era iniziata a luglio 2022 e si era conclusa ad ottobre 2022 con l’esborso di 1,7 miliardi e l’acquisto di 988.632.803 azioni, tutte annullate. Il nuovo programma di acquisto, deliberato dal cda venerdì scorso in occasione della presentazione dei conti del 2022, verrà avviato il 13 febbraio, lunedì prossimo. Il numero massimo di azioni proprie acquistate da Intesa sarà non superiore a 1.626.751.812. Il buyback si concluderà entro il 12 maggio 2023.

Scavalcata Ing per market cap

Intesa scala anche la classifica delle banche europee per capitalizzazione complessiva. Secondo il ranking odierno l’istituto guidato da Carlo Messina ha scavalcato Ing arrivando a una capitalizzazione di 46,5 miliardi di euro, al quinto posto degli istituti europei (Regno unito e Svizzera compresi). Sopra di Intesa rimangono, nell’ordine, Hsbc, Bnp Paribas, Ubs e Santander.